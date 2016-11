Zadrani vole snježno Silvestrovo

Ukoliko želite rezervirati za sebe i svoju obitelj/prijatelje kućicu u Lici za novogodišnji doček - zakasnili ste. Prve rezervacije za ovakav vid turističkih aranžmana počinju već u kolovozu, a naveliko se provode po završetku ljetne sezone, doznajemo od Mile Milkovića koji putem svog projekta Posjeti Liku na promociji ovog turizma radi posljednjih nekoliko godina.

- Sve je već iznajmljeno. Može se naći još nešto kućica, no one najbolje već su zauzete u osmom mjesecu. Među njima dosta je i Zadrana, a oni najviše iznajmljuju kuće oko Lovinca i Gospića. Preferiraju da su malo bliže Zadru, pojašnjava Milković.

Novu godinu u drvenoj kući u snježnoj idili, uz vratru iz kamina žele dočekati svi, i obitelji i mladi. I Dok mladi vole velike kuće povoljnijih cijena, obitelji više gledaju kvalitetu sadržaja.

- Prvo pitanje koje svi pitaju jest ima li kamin u kući, može li se u njemu ložiti vatra i jesu li drva spremna. No, kako je u Lici grijanje bez drva nezamislivo, svi vlasnici kuća se redovito pobrinu i za taj dio sadržaja, kazuje Milković, dodajući kako su druga najbitnija stavka - roštilj ili gradele. No, i to svaka kućica za odmor u Lici ima.

- Ima jako lijepih kuća za najam i to često bolje kvalitete nego u priobalju, jer većina mnogo ulaže u njihovo renoviranje, pojašnjava Milković.

Radi se inače o vlasnicima koji uglavnom nisu iz Like već iz Dalmacije ili Zagreba, no ovakava vrsta turizma postaje sve prisutnija na ličkom području. Milković u promociji Like kao turističke destinacije radi posljednje tri godine i u to vrijeme se puno kuća registriralo za ovakav tip turizma.

- No, koliko god ih se registriralo, i dalje ih nedostaje. Ali preporučujem ljudima da dođu i u vrijeme kada nisu novogodišnji praznici. Snježna idila je i dalje tu, a cijene su upola manje, kazuje Milković.

Njemu osobno, Lika je ipak najljepša u proljeće. Iako, i zima, kada padne snijeg ima svojih čari.

- No, u proljeće se sve budi. Lika dobiva jednu lijepu zelenu boju, vani se može raditi puno aktivnosti i još jedna stvar - u Lici nikad nije vruće, poručuje ovaj turistički djelatnik i zakljubljenik u Liku.