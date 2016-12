HDZ obavio prve razgovore s većinom stranaka

Foto: Arif SITNICA

Na proslavi 27. obljetnice osnivanja zadarskog HDZ-a bili su prošli petak brojni uzvanici, među kojima i čelnici zadarskih stranaka kao mogući koalicijski partneri HDZ-a na lokalnim izborima. Njihov dolazak dao je naslutiti koga bi HDZ volio vidjeti u svojoj koaliciji, a na svečanosti su bili čelnici MODES-a, HSU-a, Hrasta i HSP-a Ante Starčevića.

HDZ je na velikom skupu u Višnjiku joj jednom želio pokazati svoju snagu, a njihovi govornici, počev od domaćina Jose Nekića do Božidara Kalmete i Plenkovićeva izaslanika, ministra graditeljstva Lovre Kuščevića, ni ovom prilikom nisu propustili naglasiti kako računaju da će ova stranka i u narednom mandatu voditi Zadar.

Predsjednika zadarske organizacije stranke, Josu Nekića, pitali smo znači li dolazak čak četvero stranačkih prvaka na njihovu proslavu ujedno buduće koalicijske partnere? Nekić pak za naš list otkriva kako su već razgovarali s većinom stranaka u Zadru, kako bi se na vrijeme pripremili za lokalne izbore u svibnju:

- Preliminarno smo razgovarali s gotovo svim strankama u Zadru i županiji, i to onima na poziciji centra prema desno. Sada ćemo vidjeti kako će se stvari dalje odvijati, odnosno hoćemo li biti u koaliciji i s kim ili na izbore izlazimo sami. Još uvijek nismo donijeli odluku o tome hoćemo li samostalno izići na izbore, jer postoji i takva mogućnost iako se do sad pokazalo da je stvaranje koalicije dobra stvar. Sve je još otvoreno - kaže Nekić.

Budući da su među njihovim gostima bili i MODES-ovci, ali i njihovi kolege iz bivše stranke HSP Ante Starčevića, Nekića smo pitali kako bi, u slučaju dogovora sa obje stranke, funkcionirala koalicija sa snažnim političkim oponentima?

- Što se tiče MODES-a, s njima smo imali dobru suradnju, pa ćemo procijeniti trenutnu situaciju i o eventualnoj koaliciji donijeti odluku kada za to dođe vrijeme, znam da su svi nestrpljivi, ali je još rano o tome se izjasniti. A što se tiče HSP-a Ante Starčevića, oni su ostali na istim pozicijama kao prije četiri godine kada smo potpisali koaliciju za tadašnje lokalne izbore. To znači da su mogući koalicijski partner, ali to isto važi i za sve stranke od centra prema desno, naravno ukoliko imaju koalicijski potencijal. Naime, stranka koja dobije 0,5 posto glasova sigurno nema pregovarački potencijal i s takvima su mogući tek neki drugi vidovi suradnje - pojašnjava Nekić, spominjući i Hrast s kojim su na prošlim izborima bili u koaliciji te je suradnja moguća i iduće godine, naravno ukoliko HDZ ne iziđe sam na izbore.