Košarkaši kao rukometaši, Zadar na dnu ABA lige (GALERIJA)

U ponedjeljak ćemo vjerojatno imati sastanak, s direktorom i sportskim direktorom. Sada ću svoje mišljenje zadržati za sebe. U svakom slučaju nešto se mora promijeniti - rekao je nakon utakmice trener Zadra Neven Plantak

Foto: Zvonko KUCELIN

Potpuna frustracija. Igrači izgubljeni kada se utakmica lomila, kao da igraju protiv Warriorsa, a ne protiv posljednje momčadi na ljestvici i to na svom terenu. Promašuju se ziceri, slobodna bacanja. Pokušava se s nerezonskim tricama, a čiste šuteve se ne uzima. Gledatelji više nemaju živaca i traže odlazak, a više-manje svih. Dok Zadar stepenicu po stepenicu tone. Na samo dno. Ako uopće može niže od ovoga. Zadar je izgubio možda i najvažniju utakmicu u sezoni i sada je ostao sam na dnu ABA lige. A imao je nakon prve četvrtine +15, u drugoj i 20 razlike. Na kraju je izgubio. Kako? Zašto? Kao što to nije bilo jasno dva dana prije hrvatskim rukometašima, to nakon ove utakmice vjerojatno nije bilo jasno niti Zadrovim košarkašima. Što se dogodilo?

- Iskreno. Ne znam - priznao je trener Zadra Neven Plantak. Nije želio trener Zadra niti ponuditi ostavku. Nije rekao niti da neće.

- U ponedjeljak ćemo vjerojatno imati sastanak, s direktorom i sportskim direktorom. Sada ću svoje mišljenje zadržati za sebe. U svakom slučaju nešto se mora promijeniti.

I to je sigurno, jer gotovo je nevjerojatno kako košarkaši Zadra igraju ovih dana. Od toga da protivnik povede 20-30 razlike u 15-ak minuta, do toga, da zabiju 50-ak koševa, do toga da kod kuće protiv fenjeraša ispuste 20 razlike.

Pojačanja? Sjećate li ih se? Yannick Frankie i Aleksandar Georgiev? Oni koji primaju vjerojatno sasvim solidnih nešto tisuća eura mjesečno. Oni koji su zajedno u Šibeniku zabili 1 (!!!) koš. Protiv Krke nisu igrali. Niti minute.

- To je bila moja odluka da igram s osmoricom koju sam izabrao - rekao je Plantak.

Zapravo to je bilo i realno, jer ovo je bila najvažnije utakmica i trener je morao igrati s onima kojima najviše vjeruje. Na žalost na kraju nitko nije mogao postati junak. A Krka? Slovenci, su poput, rukometnih kolega, imali petlje (da ne kažemo drugu riječ) preokrenuti utakmicu. Junaka su imali u 21-godišnjem "playu" Maticu Rebecu, koji je u početku radio i nekoliko gluposti koji su izazvali čak i smijeh zadarskih tribina. Kasnije je zabio šest trica, od čega dvije s osam metara kada se utakmica lomila za sveukupno 18 koševa i tri asistencije. Ronald Curry je bio ubojit na kraju, također je pogodio 18 koševa. Bunić je koristio loše branjenje post i pick&rolle igre Zadra na kraju, a Luković je pogodio dvije vrlo važne trice i ovu pobjedu posvetio bolesnom djedu. Na kraju su zadarski navijači i zapljeskali hrabrim gostima. Zadrani su dobili nešto drukčije.

ZADAR - KRKA 77:83 (30:15, 16:19, 15:20, 16:29) ZADAR - Dvorana Krešimit Ćosić. Gledatelja 1300. Suci: Milija Vojinović (Srbija), Dragan Nešković (Srbija), Igor Mitrovski (Makedonija). ZADAR: Bašić 2 (2-2), Vladović 8, Jelenković, Krajina 2, Georgiev, Špaleta, Marinković 22 (4-9), Barać 15 (0-1), Ramljak 7 (0-2), Kovačević 9, Mazalin 21 (4-5), Franke. Trener: Neven Plantak KRKA: Rebec 18, Curry 19 (2-2), Kastrat 2 (2-2), Rojc 2 (2-2), Jukić 2, Dimec, Čebular 8 (2-5), Ritlop, Bunić 21 (1-1), Eliott 4, Luković 8 (2-4). Šut za dva: Zadar 20-39 (51%), Krka 18-31 (58%) Šut za tri: Zadar 9-31 (29%), Krka 12-26 (46%) Slobodna bacanja: Zadar10-19 (53%), Krka 11-16 (69%) Skokovi: Zadar 31 (20+11), Krka 31 (29+2)