Na starim velebitskim cestama susreli i medvjeda

Foto: Vedran SITNICA

Knjiga "Starim cestama preko Velebita" autorskog dvojca Lare Černicki i Staše Forenbahera predstavljena je u četvrtak u Gradskoj knjižnici Zadar.

Riječ je o knjizi izdanoj prošle godine koja je djelom nastavak knjige "Starim cestama do mora" koje je napisano nakon knjige "Starim cestama kroz Gorski kotar".

- Knjiga je napisana za sve znanstvenike, ljubitelje Velebita, planinare i ostale željne avanturizma. Povijesne ceste Velebita zasigurno će privući i sve ljubitelje prirode, povijesti, a posebnost je što je obogaćena kvalitetnim fotografijama, kartama, u uvodnom dijelu predstavljanja knjige kazala je Vedrana Glavaš, arheologinja, koja je s autorskim dvojcem provela nekoliko dana na Velebitu.

Istraživači Velebita

Prvu zajedničku knjigu Stašo i Lara napisali su 2009. godine, a nosila je naziv "O drvenim sakralnim objektima od Save do Kupe".

- Lara i Stašo spadaju u prave istraživače Velebita. Stare ceste nigdje nisu toliko dobro dokumentirane, opisane, obilježene koliko u ovom djelu. Knjiga će sigurno biti startna literatura svima koji žele istraživati Velebit.

Imala sam čast s njima provesti nekoliko dana na Velebitu, tražiti stare ceste, trase od kojih su neke potpuno zapuštene. Za vrijeme zajedničkog boravka ne mogu ne prisjetiti se našeg susreta s medvjedom koji je srećom, dobro prošao, opisala je Vedrana.

Knjiga obiluje zanimljivim ilustracijama popraćenim također zanimljivim tekstom i kao takva potiče čitatelje na samostalno istraživanje, svaka pročitana stranica zahtijeva da se okrene ona sljedeća i tako do samog kraja knjige.

- Velebit je dosta istražen s različitih aspekata, ali ti materijalni ostaci na neki način, s obzirom na površinu planine ipak su zapostavljeni. Fascinantan je način kojeg su Stašo i Lara odabrali za istraživanje Velebita, na biciklu. Upravo bi to mogao biti način na koji bi te ceste mogle biti iskorištene, od strane Parka prirode, Nacionalnog parka, lokalne uprave. Knjiga obiluje raznim zanimljivostima, nije to samo suhoparan tekst opisivanja dionica, u njoj se nalaze popratni podaci kao što su opisni i povijesni događaji, opisi utvrda, lokaliteta, nabrojila je Glavaš.

Bez rokova

U djelu su opisane i brojne zanimljivosti koje su u današnjoj svakodnevnici uz brojne dostupne moderne sadržaje suvremenom čovjeku poprilično neshvatljive. Autori su naime, opisali kako je ranije putovanje od Senja do Karlovca trajalo dva dana, što je danas nezamislivo kada imamo sva moguća prijevozna sredstva na raspolaganju i kada brzo možemo stići na odredište.

- Knjige pišemo kad imamo vremena, vikendima, to je naša zabava u slobodno vrijeme, nemamo nikakve rokove. To radimo, zabavljamo se, dok ne napravimo da bude dobro, ne želimo nešto na brzinu napraviti, a da ne ispadne kako želimo. Posljednju knjigu pisali smo godinu dana, iako Velebit poznajem vrlo dobro. Otac me je prvi put tamo odveo 1972. godine, a od tada često sam tamo odlazio. Istraživao sam špilje, stijene, velebitske prošlosti, naveo je Forenbaher te dodao kako Lara i on već rade na novoj zajedničkoj knjizi.