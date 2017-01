Škabrnja želi postati memorijalni i nogometni centar Dalmacije

Foto: Zvonko KUCELIN

Proračun Općine Škabrnja za 2017. godinu iznosi ukupno 9.360.000 kuna. Načelnik Nediljko Bubnjar nabrojao je neke od najvažnijih projekata, a to su izgradnja općinske zgrade u centru mjesta, zatim uređenje Sportskog centra Vlačine, uređenje spomen-parka na Ražovljevoj glavici te rekonstrukcija prometnica na dva ulaza u Škabrnju. Po završetku ovih projekata, dodaje Bubnjar, Škabrnja bi imala zaokruženu memorijalno-izletničku-sportsku priču što bi sadašnji improvizirani memorijalni turizam podignulo na puno višu razinu.

Jedan od preduvjeta je završetak nove općinske zgrade koja se nalazi između župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije i današnje općinske zgrade. Gradnja je počela prije dvije godine i do sad je, kaže Bubnjar, utrošeno milijun kuna.

- Kroz mjesec dana bi trebala biti završena prva faza armirano-betonskih radova, a u tijeku je natječaj za izvođača radova za kompletni dovršetak. Za to je osigurano 2 milijuna kuna koje je Općina dobila od Vlade Republike Hrvatske. Nadamo se da će do ljeta sve biti gotovo, a da ćemo useliti najkasnije do Dana Općine 18. listopada. Prema projektu Igora Pedišića, u prizemlju zgrade je predviđen veći prostor koji prima preko 200 osoba za prezentacije, predavanja, druženja, a predviđen je i jedan intimniji prostor za odavanje počasti žrtvama. Tu bi čovjek mogao doći, zapaliti svijeću, odati počast, a atmosfera bi bila poput one na Kamenitim vratima, rekao je Bubnjar.

Time bi, kako je dodao, Općina dobila reprezentativan prostor, prikladan za rad, ali i adekvatan memorijalni prostor.

- Gotovo svakog vikenda nam dolaze grupe branitelja i školskih razreda koje ćemo moći kvalitetnije ugostiti. Nadamo se da će se, u suradnji s Ministarstvom branitelja, posjet Škabrnji uklopiti u nastavni program. Plan je da se, po uzoru na onu u Vukovaru, i u Škabrnju osnuje javna ustanova za dalmatinsko područje koja će provoditi edukativne programe za djecu o Domovinskom ratu. Ovo sad je sve improvizacija, posjeti ovise o volji pojedinih škola, a ovako bi se sustavno ugradili u nastavni program, a mi ćemo u novoj zgradi dobiti prikladan prostor za to, rekao je Bubnjar.

Skupa nogometna trava

Izletnička priča će se na najbolji način zaokružiti po uređenju spomen-parka na Ražovljevoj glavici.

- Radi se o površini od 2 hektara na brdu s pogledom na centar Škabrnje i crkvu. Tu bi se uredilo izletište i vidikovac s ugostiteljskim sadržajem, također po idejnom projektu arhitekta Igora Pedišića. Cijeli projekt bi trebao biti gotov za 2-3 mjeseca i radovi na uređenju bi trebali početi tijekom ove godine, a za to smo u aktualnom proračunu osigurali 300.000 kuna.

U tijeku je i uređenje sportskog centra Vlačine.

- Uz dva postojeća nogometna terena, u pripremi su još dva te objekt sa svlačionicama koji udovoljava uvjetima HNS-a za najviši rang natjecanja. Objekt će se početi graditi kroz 1-2 mjeseca. Općina to radi vlastitim sredstvima, ali nominirali smo jedan od stadiona na HNS-ov program koji ide preko FIFE i UEFE za financiranje umjetnog travnatog pokrova. To je, inače, jako skupo, trava stoji oko 1,3 milijuna kuna samo za jedan teren pa se nadamo da ćemo to dobiti. Mi smo za ostale radove u sportskom centru Vlačine u ovogodišnjem proračunu predvidjeli 400.000 kuna, rekao je Bubnjar.

Kako je istaknuo nadalje, za potrebe nogometa u Škabrnji, bilo bi dovoljno imati jedan ili dva terena.

Društveni, vatrogasni i lovački dom

- Ponosni smo na naš klub koji je vodeći u Županijskoj nogometnoj ligi i angažirali smo se dodatno kako bismo pronašli sredstva, donatore i sponzore kako bismo zaigrali u Trećoj ligi. Ali, osim toga, Škabrnja ima ambiciju pretvoriti Vlačine u jedan kvalitetni nogometni centar Dalmacije u kojem bi se u perspektivi održavale pripreme raznih klubova, ali i kampovi te ostala sportska događanja. U tom cilju smo uspostavili suradnju s Denisom Karlovićem i Sportskim centrom Višnjik koji bi dovodio klubove i radio marketing, koristili bi se smještajni kapaciteti u Zadru, a mi bismo nudili tu nogometnu sportsku infrastrukturu. To je odličan primjer suradnje gradske i općinske zajednice, rekao je Bubnjar.

Na Vlačinama se planira graditi i Društveni dom, u sklopu kojeg bi bile i prostorije za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Lovačkog doma.

- Za nekoliko tjedana će za Društveni dom biti ishodovana građevinska dozvola, cijeli projekt je pri kraju i nominirat ćemo ga za sredstva Europske unije. Prema projekciji projektanta, stajat će oko 4 milijuna kuna, kazao je Bubnjar.

Za sve to na Vlačinama će biti potrebna i jača opskrba električnom energijom te je, kako kaže Bubnjar, već s HEP-om dogovorena gradnja trafostanice u neposrednoj blizini.

- Projekt i izgradnju trafostanice financirat će HEP, a ona stoji oko milijun kuna. Opskrbljivat će predio Vlačine, sportski centar Vlačine, zonu plastenika i gospodarsku zonu, rekao je Bubnjar.

Naveo je još i 400.000 kuna koji su u proračunu za ovu godinu predviđeni za nastavak katastarske izmjere. Terenski dio rada je, kaže, gotov, a izmjera se i dalje nastavlja te je u pripremi javno izlaganje.

Dodao je i kako za Dječji vrtić Maruškica Općina Škabrnja iz proračuna izdvaja pola milijuna kuna.