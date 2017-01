Već u prapovijesti Velebit je bio mjesto susreta primorskih i ličkih zajednica

Foto: Vedran SITNICA

Istraživanje koje provodim oko osam godina na prostoru sjevernog i srednjeg Velebita baziram na kulturnom krajoliku tog područja. Istražujem razdoblje od prapovijesnog perioda pa do novog vijeka. U tom periodu nalazimo prapovijesne gradine, rimska naselja i pastirske stanove, kazala je dr. sc. Vedrana Glavaš, s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, u uvodu predavanja u prostorijama Planinarskog društva Paklenica, u sklopu Društvene srijede, koje je održano prije dva dana.

- Pronašli smo i dosta grobova te u njima dosta nalaza poput perlica s područja Italije, uvoznog jantara, raznih kopči, ulomaka keramike, novčića Kartage i slično, što nam zapravo govori kako ljudi na Velebitu u prapovijesno doba nisu bili nimalo izolirani, dapače bili su u trgovačkim kontaktima s drugim krajevima. Ne mogu reći da je Velebit bio onoliko gusto naseljen, kao što su primjerice Ravni Kotari, jer je tamo način života bio potpuno drugačiji, ljudi su se prilagođavali planini, svjesni da poljoprivreda neće uspjeti, pa su se uglavnom fokusirali na stočarstvo. No kao planina na strateški značajnoj poziciji, kao pregrada između mora i kontinenta i na neki način mjesto susreta primorskih zajednica i ličkih zajednica u prapovijesnom dobu, pozicioniralo ga je izuzetno strateški značajnim, priča Glavaš.

Ljudi su stoljećima krajolik prilagođavali sebi

Na predavanju „Tragovi u kršu - istraživanje arheološkog krajolika Velebita" ona je okupljenima prezentirala spoznaje o spomenutoj planini, do kojih je došla. Porijeklom iz Krasnog na sjevernom Velebitu, svoju je ljubav prema Velebitu pretočila u svoje zanimanje, naglašavajući kako su arheolozi zapostavili Velebit, pogotovo njegov sjeverni i srednji dio.

- Iz današnje perspektive čini se da na tom surovom području nitko nije živio, što naravno nije točno. Do pojedinih se lokaliteta vrlo često moralo hodati satima, pa su kao takvi manje interesantni istraživačima. Moje je iskustvo rezultiralo s puno prapovijesnih ostataka, vidljivo je kako su ljudi stoljećima prilagođavali krajolik sebi kako bi opstali, naglasila je predavačica.

U svom je radu koristila metodu pregleda terena, koja je spora jer je otežava konfiguracija terena, koja otežava prohodnost i vidljivost određenih lokaliteta, kao i vremenske neprilike poput bure ili velikih vrućina. Druga metoda uključena u ovo istraživanje bila je zračno snimanje, koje je provedeno kako bi se pronašli novi lokaliteti, koji su se nakon snimanja povećali za 50 posto te su nakon toga uneseni na karte.

- Nedostatak ove metode je taj što zahtijeva izlazak na teren da bi se datirao, no i ta opcija je bolja od besciljnog lutanja po terenu i pregledavanja. Treća metoda istraživanja bila nam je najklasičnija, arheološko iskopavanje, a ono se na Velebitu izvodi dizanjem kamena. Možda najzanimljivija metoda ovog istraživanja bila je uporaba Cadaver pasa, koji su obučeni za traženje mrtvih ljudi. To su zapravo forenzički psi koji su testirani na ovom slučaju. Njihov njuh može ići daleko u prošlost. Psi su nosili ogrlice s GPS sustavom, a na teren smo kretali tek ukoliko bi najmanje dva psa markirala određenu poziciju. Tako su markirali grobnu škrinju iz 10. st. prije nove ere što svakako ide u prilog osjetljivosti njihova njuha, govori Glavaš, koja je rekla kako su za prapovijesni period najvažnije strukture bile gradine koje su prva intervencija u prostoru.

- To su bile monumentalne strukture građene na vrhu brda. Nekada se smatralo da su tri gradine: Drvišica (Karlobag), Gradina (Sv. Juraj) i Kuk (Senj) bile centralne gradine, a sve ostale oko njih popratne, no čini se da to nije bilo tako. U podvelebitskom primorju su se smještale u blizini planinskih prijevoja, u blizini vrtača i dolaca te u blizini izvora pitke vode. Gradine se prepoznaju po postojećim dvjema značajnim strukturama, bedemima i terasama. Osnovna funkcija bedema je bila obrambena, dok je funkcija terasa bila niveliranje terena i stvaranje dodatne površine za određene aktivnosti. Nije bilo nužno da sve gradine imaju bedem, ali su sve imale terasu. Kada se popne na jednu gradinu, vide se sve druge gradine, pa se stoga može govoriti i o vizualnoj komunikaciji gradina. Svaka od tih gradina je imala svoju ulogu. Prapovijesni period je do sada možda najbolje istražen, bar što se tiče mog posla, dodala je Glavaš.

Pričala je i o lokalitetu Drvišica, prapovijesnoj gradini u blizini Karlobaga, koja se iskapa već četiri godine.

- Imamo jako puno spoznaja i o tom lokalitetu. Znamo da je lokalitet živio od 10. st. prije nove ere. Lokalitet je jako kompleksan i mogao bi biti prezentiran planinarima, kao i široj publici, jer se tamo zaista ima što za vidjeti, od prapovijesnih grobova koji su vidljivi na terenu, bedema, povijesnih gradina, ostataka ceste Terezijane iz austrijskog perioda, crkve sv. Vida i dalje. Na Velebitu je svako nalazište zapravo izuzetno vrijedno jer sama spoznaja da je čovjek živio u takvom, tako surovom okolišu čini svaki lokalitet pravim bogatstvom. Na neki način svjedočimo još uvijek jednom netaknutom krajoliku kojeg danas treba što više očuvati, odnosno zadržati ga takvog kakav jest, ističe ova predavačica, dodajući koko smo, nažalost, svjedoci smo izgradnje brojnih dalekovoda, čije se trase ne rade po istim linijama, nego se Velebit uvijek presijeca, grade se ceste, a sve bez ikakvog promišljanja.

I prije su se najviše uzgajale ovce i koze

- Zapravo, naši današnji tragovi koje ostavljamo, nisu nimalo nalik onome što smo dobili u naslijeđe prapovijesnih ljudi, onih iz antike pa i kasnijih perioda. Njihovi tragovi, koji su ostavljeni u kršu, puno su više povezani s prirodom, nego ovi naši današnji, kojima potpuno devastiramo prirodni okoliš, istaknula je dalje Glavaš.

Prisutni su imali prilike čuti i kako je reljef na Velebitu izrazito krški, kao su zime oštre, ljeta suha, pa je zato gospodarstvo u prapovijesti bilo usmjereno na transhumantno stočarstvo.

- Na tom prostoru je moralo biti pašnjaka jer je stoci u razdoblju laktacije, ali i zbog same kvalitete mesa, bila potrebna kvalitetna hrana. Ostaci pronađeni na tom području govore kako su se tamo najviše uzgajale ovce i koze te nešto manje goveda. Zemljoradnja je bila moguća u ograničenim količinama na prostorima gdje je postojao sediment, odnosno zemlja, a upravo tome u prilog govore prije spomenute terase, koje se pojavljuju na gradinama čija je funkcija bila niveliranje terena i stvaranje dodatne površine za određene aktivnosti, dakle i zemljoradnju. Pronađeni ulomci žrvnjeva ukazuju i na obradu žitarica, a na njihovo skladištenje takozvani pithosi, posude za skladištenje hrane. Sve to nam govori na izniman strateški značaj ovog prostora, priča ova profesorica, koja je kazala kako su značajni i grobovi, koji su se nalazili dosta blizu centra gradina, što najvjerojatnije govori o elitnom statusu pokojnih.

- Pokojnici su pokapani u tumulima, koji se na sjevernom Velebitu pronalaze pojedinačno. Ispod kamene gomile je bila smještena mala grobna škrinja, u kojoj je pokojnik pokapan u zgrčenom položaju. Ipak, na svim gradinama nisu korišteni tumuli. U Drvišici su pokojnici pokapani pod kružnim platformama, promjera oko četiri metra koje datiraju iz 8. st. prije nove ere. Unutar platforme je također smještena grobna škrinja te unutar nje pokojnik u zgrčenom položaju, što je očito bilo specifično za navedeno razdoblje. Sve su to svjedočanstva nekadašnjeg intenzivnog života ljudi na planini, na njezinom sjevernom i središnjem dijelu, zaključila je Glavaš, dodajući kako se, nažalost, i danas radi o još uvijek nepravedno zapostavljenom prostoru.