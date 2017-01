Zadarske muzeje obišlo 12.297 posjetitelja (GALERIJA)

Arheološki muzej Zadar ove se godine bazirao na najmlađe posjetitelje. Za djecu su pripremili brojne radionice, od izrade starih prapovijesnih glazbala, radionice Budi arheolog na malom improviziranom terenu pa do izrade ribičkog štapa, kao u antičko doba

Foto: Zvonko KUCELIN

Hladno vrijeme i polufinalna utakmica Hrvatske rukometne reprezentacije vjerojatno su pogodovali nešto manjem broju posjetitelja no što smo to inače navikli tijekom Noći muzeja u Zadru. Nije to bila noć za pamćenje, ali je ponovno izvukla brojne naše sugrađane u pohod i razgledavanje muzejskih postava, kao i aktualnih izložbi. No, krenimo redom.

Unatoč reduciranom postavu u odjelu Muzeja grada Zadra i Galeriji umjetnina, te trenutno zatvorenom Prirodoslovnom odjelu zbog promjene postava, velik broj posjetitelja obišao je odjele Narodnog muzeja Zadar.

- Ukupno je kroz naše odjele prošlo 5.647 posjetitelja, što je u trenutačnoj situaciji jako dobro, kazala nam je Renata Peroš, ravnateljica Narodnog muzeja Zadar.

U Gradskoj loži posjetitelji su imali priliku razgledati izložbu "Olimpijska bajka Šime Fantele i Igora Marenića", koja se može pogledati do 10. veljače 2017. godine. U Etnološkom odjelu - Gradska straža, osim stalnog postava, tijekom cijele večeri održavane su projekcije na dvd-u prikazujući vokalno glazbene radionice s različitim temama glazbenih izričaja.

Izložba originalnih glazbala

U Galeriji umjetnina priređena je izložba "Glazba i glazbeni instrumenti u fundusu Narodnog muzeja Zadar", te prezentacija djela iz Galerije umjetnina koja su motivom vezana uz glazbu, a dio su opusa hrvatskih umjetnika druge polovine 20. stoljeća. Zanimljivo je bilo vidjeti bistu Giuseppea Verdija s početka 20. stoljeća ili pak originalna glazbala. Tako su oni najmlađi mogli vidjeti stare primjerke gramofona, a roditelji su im morali objašnjavati o čemu se radi. Tu su bili i drugi instrumenti, zanimljivi ne samo najmlađima, već i svim posjetiteljima.

Izložene su i fotografije s početka 20. stoljeća nastale u ateljeu Tomasa Burata, kao i fotografije iz druge polovine 20. stoljeća. Tijekom Noći muzeja u prostorima Galerije umjetnina nastupao je duo "Yota" koji je posjetiteljima predstavio način izvođenja tradicionalne portugalske glazbe fado. Od 24. do 26. siječnja Pedagoška služba organizirala je edukativne radionice s učenicima OŠ Petar Preradović i OŠ Zadarski otoci, te su njihovi radovi nastali na radionicama izloženi u odjelu Muzeja grada Zadra tijekom Noći muzeja.

Puhanje stakla opet hit

Muzej antičkog stakla u najvećoj muzejskoj noći posjetilo je 4.150 posjetitelja. Sam postav ovog muzeja s više od 2.000 predmeta uvijek izazove veliku pažnju, bilo onih koji prvi put dolaze bilo već uhodanih posjetitelja. Svakako da ogroman interes bude zanimljive radionice u MAS -u. Radionicu demo puhanja na staklu i ove godine je održao Marko Štefanec, dok je radionicu izrade staklenog nakita na plamenika održala Antonija Gospić. Cijelu večer posjetitelje je zabavljao Jet Set Band, a uz stalni postav mogle su se razgledati i izložbe Julijane Voloder "Aurora Borealis" te "Zadar susreće Milano", autora Rose Chiesa i Sandra Pezzolija. Uz sve navedeno najmlađe su najviše razveselile brojne igre koje su imali priliku igrati, poput memoryja, trlja itd.

Arheološki muzej sa svojim antičkim postavom, ali i drugim dijelovima stalnog postava privukao je 2.500 posjetitelja, među kojima je bio vidljiv najveći broj djece. A kako i ne bi kad je za njih pripremljen poseban program.

- Za djecu smo pripremili nekoliko programa, a možda ih je najviše privukla izrada starih, prapovijesnih glazbala. Od ranog poslijepodneva djeca su sudjelovala u glazbeno kreativnoj radionici "Nevera", rekli su nam u Arheološkom muzeju.

Mali arheolozi

Radionica je osmišljena po principima Orff Schulwerka. To je pristup učenju glazbe u kojemu su objedinjeni govor, ritam, pokret, ples, pjevanje, sviranje i improvizacija, te je kao takav pristupačan svakome. Rad se odvija u prijateljskoj i opuštenoj atmosferi, u kojoj se potiče kreativnost sudionika i sloboda izražaja. Kroz doživljaj glazbe, glazbala i pokreta nitko nije pasivni promatrač, nego aktivni sudionik skupnog muziciranja, bez obzira na njegove prirodne predispozicije. Demonstracija onoga što su mališani izrađivali s voditeljicom Asjom Vuković oduševila je i starije i mlađe.

U prizemlju muzeja kroz cijelu večer mladi arheolozi su na malom terenu učili kako to rade pravi arheolozi. Stručnjaci iz muzeja vodili su radionicu pod nazivom "Budi arheolog" kroz koju su najmlađima demonstrirali način arheološkog istraživanja. Na pitanje kako im se čini, odogovor isti kod svih: "Zanimljivo, ali i naporno."

Lux et mare

U Noći muzeja otvorena je izložba "Lux et mare - Svjetlost i more". Izložba predstavlja tri pozicije u kojima se svjetlost nalazi naspram mora. Lux ad Maris (Svjetlost kraj mora) obrađuje temu svjetionika i donosi tragove svjetionika na istočnoj obali Jadranskog mora, Lux supra Maris (Svjetlost iznad mora) obrađuje temu upotrebe svjetla na brodu dok se cjelina Lux in Maris (Svjetlost u moru) bavi svjetiljkama nađenim u podmorju antičke luke u Zatonu. Također, na posljednjem katu muzeja posjetitelji su mogli vidjeti i glazbeno-scensku predstavu "Odisej u prošlosti i sadašnjosti" koja uz bogate glazbene brojeve pripovijeda o slavnim Odisejevim putovanjima Mediteranom, a manje je poznato da ga je more donijelo i u Zadar.

I konačno, zahvaljujući momcima iz Pomorske škole, djeca su mogla naučiti kako se izrađuje ribolovni štap.