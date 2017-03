Opremaju se dnevne bolnice i Služba za kirurgiju

Zadarski župan Stipe Zrilić odradio je jučer još jedan brzopotezni, 58. kolegij zadarskog župana. Kolegijem su dominirala izvješća o poslovanju i financijama ustanova kojima je Zadarska županija osnivač. Tako je npr. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA tijekom 2016. godine ostvarila ukupan prihod od 5.199.820,64 kuna, dok su ukupni rashodi iznosili 5.181.086,48 kuna. Ostvaren je i višak, pri čemu je ostvaren višak prihoda u iznosu od 18.734,16 kuna koji se u potpunosti odnosi na sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjena za financiranje rashoda osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u 2017.

- ZADRA NOVA pripremila je 48 projekata, provela njih 18, a na 5 projekata bila je nositelj. Također je partner na 9 projekata, suradnik na 2, a na dva projekta "in house" je pružatelj usluga. ZADRA NOVA sudjeluje u koordinaciji izrade Županijske razvojne strategije do 2020. i praćenje njene provedbe te u koordinaciji izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Zadra do 2020. Uz pripremu i provedbu projekata, tu je i strateško i razvojno planiranje, podrška razvoju malom i srednjem poduzetništvu te sustavnom gospodarenju energijom u Zadarskoj županiji.

- U 2016. godini sudjelovali smo u provedbi 18 projekata financiranih EU sredstvima ukupne vrijednosti 274.075.547,33 kuna ili 36.543.406,31 eura, rekla je direktorica ZADRA NOVE Sanja Peričić.

Peričić je istaknula projekte koji su u prijavi. Riječ je o projektu Opće bolnice Zadar Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju.

- Projekt je vrijedan 49.998.615,00 kuna i uključuje izgradnju i opremanje dnevne bolnice Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju te adaptaciju i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju. To će omogućiti reorganizaciju pružanja bolničke zdravstvene zaštite uz jačanje dnevnih bolnica i smanjenje akutnih stacionarnih kapaciteta, oslobađanje odgovarajućih kapaciteta za produljeno liječenje bolesnika i palijativnu skrb u Općoj bolnici Zadar, pojašnjeno je na Kolegiju.

Drugi važan projekt vezan je za poboljšanje zdravstva na zadarskim otocima. Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.930.651,46 kn, a iznos bespovratnih sredstva je 1.641.053.74 kn. U sklopu projekta planirana je nabava opreme za ambulante Doma zdravlja Zadarske županije i koncesionare na otocima: Pag, Molat, Ist, Pašman, u mjestu Neviđane, Dugi otok, u mjestu Božava i na Viru.

Na kraju, zadarski župan Stipe Zrilić najavio je još jednu, posljednju sjednicu Skupštine Zadarske županije u ovom sazivu te skorašnju tiskovnu konferenciju povodu obilježavanja županijskih dana.