Osiguravatelji obitelji motociklista poginulog u Rtini moraju isplatiti 528 tisuća kn

Foto: PIXSELL

Temeljem presude Općinskog sudu u Zadru Stalne službe u Pagu Hrvatski ured za osiguranje (HUO) iz Zagreba, udruženje hrvatskih društava za osiguranje, mora isplatiti četvero članova iste obitelji ukupno 527.584 kune na ime naknade štete za pogibiju njihova sina i brata K.B. iz Jakišnice na otoku Pagu. Radi se o privatnoj tužbi. Taj student Policijske akademije u Zagrebu poginuo je u lipnju 2007. godine od posljedica teške prometne nezgode, kada mu je, dok je vozio motocikl marke Honda dijelom državne ceste DC 106 Pag - Zadar u Rtini, zaseok Miočići, mještanin Rtine A.M., vozeći traktor marke IMT, iznenada skrećući u lijevo oduzeo prednost.

Ovaj Rtinjanin je u svojem iskazu naveo kako je vozeći traktor s prikolicom 15 metara prije skretanja dao rukom znak za skretanje ulijevo, jer svjetlosni znak, 'žmigavac', nije bio u funkciji.

- Nisam imao preglednost pa sam pitao mojeg suvozača J.V. kakva je situacija, a on je rekao da nema nikoga. Pogledao sam lijevo i desno prije davanja gasa i skretanja na sporednu cestu, a s traktorom sam već stao na sporedan put kada sam osjetio da je nešto udarilo u traktor doletjevši brzo. Samo sam primijetio crnu boju na prostoru od ruba kolnika do trstike, a zvuk drugog vozila nisam čuo. Moj suvozač morao se pridići da bi vidio iznad trstika, ali nije reagirao, niti me izvijestio o opasnosti, govorio je A.M., dok je suvozač, J. V. u iskazu rekao kako su stali na cesti kako bi pogledali vozi li netko iza njih.

- U tom trenutku nisam vidio nikog, pa ni vozača motora, a iza brda nisam vidio i to zbog zavoja. Odlučio sam da šofer traktora krene, ali mu nisam davao nikakve signale je li cesta čista. Nisam čuo motor da se približava, a teški udarac čuo sam tek kada smo krenuli ulijevo. Taj udarac je bio tako čudan da sam se uhvatio za glavu i pao s traktora, pričao je ovaj suvozač s traktora, dodajući da ne zna kako je došlo do te nesreće.

Zanimljivo je kako iskaz A.M. sud nije prihvatio, budući da, kako su naveli, nije u suglasju s iskazom J.V. i provedenim prometnim vještačenjima. Vještak Srećko Hlišić u svojem vještačenju ističe kako su za prometnu nezgodu krivi i vozač traktora s prikolicom i vozač motocikla.

- Vozač traktora je skretao oko 8,1 metara ispred mjesta sudara ili oko 3,24 sekunde prije sudara, a tada je motocikl bio udaljen 67,6 metara ispred mjesta sudara, te je već ušao u područje preglednosti zavoja. Da je vozač traktora u trenutku skretanja ulijevo, a prije prelaska na lijevu voznu traku, gledao u zavoj, vidio bi nailazak motocikla i mogao bi izbjeći nesreću zaustavljanjem do razdjelne linije i njegovim propuštanjem. Motociklist je, pak, nastankom opasnosti mogao reagirati kočenjem. Da nije pao kočenjem u zavoju izbjegao bi sudar zaustavljanjem, navodi ovaj vještak.

Iz iskaza tužiteljice, majke poginulog T.B., proizlazi da je, od kada je saznala za smrt sina, oboljela od šoka u odnosu na štitnjaču, poremećeni su joj je i rad srca te loše spava. Iskaz je sud našao istinitim zaključivši kako je sigurno da je majci teško zbog smrti sina, te sigurno trpi duševne boli. Sutkinja Vilka Škunca uvažila je i duševne boli oca, kćeri i brata poginuloga.