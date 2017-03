Vatreni će gostovati na Stanovima

Foto: Zvonko KUCELIN

Ante Čačić, izbornik Hrvatske jučer je za jedan medij najavio da postoji mogućnost odigravanja jedne prijateljske utakmice "vatrenih" na Stanovima, i to najvjerojatnije u lipnju ove godine.

- Mogu samo potvrditi te riječi izbornika Ante Čačića i kazati da smo vrlo ponosni na to da će Hrvatska nogometna reprezentacija gostovati u Zadru, na Stanovima. Mi ćemo s naše strane napraviti sve da se reprezentacija u Zadru osjeća maksimalno dobro i naravno, poraditi na svim uvjetima kako bi se na Stanovima odigrala ta utakmica. Ta ideja postoji već duže vremena i prije određenog vremena to smo predložili izborniku Čačiću. Reprezentacija bi u Zadru trebala gostovati u lipnju, a svi detalji oko toga s kime bi igrali trebali bi biti poznati u predstojećem razdoblju. Najvjerojatnije će suparnik biti Novi Zeland, ali ipak pričekajmo još neko vrijeme da se to do kraja definira. Iznimno smo počašćeni što će na Stanovima gostovati reprezentacija Hrvatske u kojoj trenutačno nastupa četiri Zadrana. O tome koliko će to značiti NK Zadru kao domaćinu ne treba suvišno trošiti riječi. Veće promidžbe za naš klub jednostavno nema.

Najavio je Ćustić još jedan događaj koji će se u lipnju zbiti na Stanovima.

- U lipnju bi nas trebala posjetiti jedna mlađa selekcija Bayerna što će također biti velika promidžba za naš klub i za Školu nogometa NK Zadra. Kontakt je išao preko našeg proslavljenog vatrenog Ivice Olića, ta selekcija će biti na proputovanju kroz Zadar i na Stanovima bi trebali odraditi trening.