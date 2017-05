Sve više osmaša odlikaša kuca na njezina vrata

Foto: Zvonko KUCELIN

Ovo je već treća godina zaredom da organiziramo Dan otvorenih vrata naše škole i svake je godine zainteresiranost učenika naravno, uglavnom osmaša, sve veća i veća. Evo, jutros u samo pola sata već nam je došlo 30-tak zainteresiranih - rekla je Jelena Franulović profesorica struke - grafičkog dizajna.

Naime, sve popularnija zadarska srednja škola punog naziva - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna koja se nalazi u Perivoju Vladimira Nazora u subotu prijepodne od 10 do 12 sati otvorila je svoja vrata i omogućila svim zadarskim osmašima i njihovim roditeljima te i mnogim drugim zainteresiranim učenicima da se upoznaju s ovom školom, mogućnostima koje one pruža kad je u pitanju nastavak školovanja i to u dva školska programa. Riječ je tzv. A programu koji obuhvaća smjerove fotografskog dizajnera, aranžersko-scenografskog i dizajnera tekstila i ti su programi četverogodišnji.

Kad je u pitanju B program, on obuhvaća školovanje za zanimanja grafičkog i slikarskog dizajnera te dizajnera odjeće. Što se tiče područja tekstila i odjeće učenici se u ovoj školi mogu školovati i za zanimanja - šivač odjeće što je dvogodišnje obrazovanje te krojač koje traje tri godine. Oni koji se žele obrazovati u području tekstila i odjeće, upisuju prvi razred smjera šivač odjeće te nakon završenog drugog razreda mogu upisati dalje i treći razred za zanimanje krojač.

- Osim što smo jako zadovoljni i ponosni što je iz godine u godinu sve veće zanimanje učenika za upis u našu školu, moram reći i da nam svake godine iz osnovnih škola dolazi sve više odlikaša i vrlo dobrih učenika koji se žele upisati baš u našu školu, u neki od ponuđenih programa jer tu vide svoju budućnost i naši ih programi jako zanimaju. S obzirom na to da također, sve veći broj naših učenika želi i studirati, a neki od njih matematiku uče samo prve dvije godine, mi za njih organiziramo i dodatne repeticije iz matematike svake subote ovdje u školi, prije polaganja državne mature. Dodatni su satovi naravno, besplatni za sve učenike - kaže je prof. Jelena Franulović te naglasila kako je nekolicina njihovih bivših učenika nakon položene državne mature vrlo uspješno nastavila školovanje i primjerice, na arhitekturi.

Osim što su mnogi osmaši došli vidjeti možda svoju buduću školu i upoznati se s nekolicinom nastavnika i profesora, imali su mogućnost sudjelovati i na radionicama koje su za njih bile upriličene i to zajedno s učenicima ŠPUD-a i njihovim profesorima struke.