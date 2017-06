Zadarska južina: Mađar ostao bez prsta, Austrijanac slomio nogu

Službenici lučkih kapetanija intervernirali su u više nesreća na moru koje su se u najvećem broju slučajeva događale zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru, tijekom noći sa srijede na četvrtak i jučerašnjeg dana

Foto: Vedran SITNICA

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) izvijestila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o većem broju koordiniranih potražno-spasilačkih akcija dužobalno, na području nadzora sigurnosti plovidbe nekoliko lučkih kapetanija.

Službenici Lučke kapetanije Zadar u noći sa srijede na četvrtak i tijekom četvrtka poduzeli su nekoliko spasilačkih akcija prema osobama i plovilima u pogibelji.

Prva je pokrenuta u noći u 00.33 sata slijedom zaprimljenog poziva pogibelji sa nasukane mađarske jedrilice na kojoj su bili supružnici iz Mađarske. Jedrilica se pod jakim udarima južnog vjetra nasukala na rt Zaglav, otok Ugljan. Prilikom nasukanja Mađar P.A. (1942.) izgubio je prst na ruci, dok je njegova supruga A.M. (1953.) prošla bez ozljeda, no u trenutku spašavanja bila je u stanju težeg šoka. Odmah po pronalasku oboje mađarskih supružnika prekrcani su na spasilačku brodicu zadarske kapetanije te prevezeni u sukošansku marinu Dalmacija, kamo su pristali u 04.10 sati, kada su ih preuzeli djelatnici Hitne pomoći te prebacili u Opću bolnicu Zadar. Prilikom evakuacije djelatnici Kapetanije ustanovili su da je nasukana jedrilica znatno oštećena u predjelu trupa te prima more u potpalublje, no osiguravanje od potonuća i priprema za odsukavanje i tegalj tijekom jučerašnjeg dana nije bilo moguće poduzeti zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru. Na poziciji nasukanja nije uočeno zagađenje mora i morskog okoliša.

Tijekom jutra i ranijeg prijepodneva na zadarskom području nadzora sigurnosti plovidbe zabilježeno je više dojava o manjim ili većim nezgodama zbog nevremena na moru, a sljedeća zahtjevnija spasilačka akcija pokrenuta je u 14 sati kada je MRCC Rijeka u koordinaciji sa LK Zadar pokrenula spasilačku akciju prema motornoj jahti "Athi", austrijske zastave čiji je putnik M.J.M. (1969. ), austrijski državljanin pretrpio teže tjelesne ozljede usljed pada s palube u more ispred Sv. Filipa i Jakova, pri čemu je slomio nogu. Za ozlijeđenog Austrijanca organiziran je na mjesnoj filipjanskoj plaži prihvat od strane djelatnika Hitne medicinske pomoći Zadar, a službenici Lučke ispostave Biograd na Moru obavljaju očevid o uzrocima ove pomorske nesreće.