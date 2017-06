Želite u kafić? Prvo ćete platiti ulaznicu za plažu!

Foto: Vedran SITNICA

Želite li popiti kavu, održati poslovni sastanak u Famous baru ili prošetati s djecom, za to ćete morati platiti 15 kuna. Možete biti i u poslovnom odijelu umjesto u "šlapama" i sa "šugamanom" koji vas odaju da ipak idete na kupanje, svejedno u Famous vas neće pustiti bez plaćanja ulaznice za plažu.

S ovom neugodnom praksom susrelo se već niz Zadrana, apelirajući na činjenicu kako nema logike po kojoj, za ispijenu kavu na terasi kafića, koncesionaru morate platiti ulaznicu kao da idete na cjelodnevno kupanje.

No, u Hotelima Falkensteiner kažu da morate. Nije ih briga idete li na poslovni sastanak ili se brčkati u moru - čim ste prošli njihovu rampu dužni ste im ostaviti 15 kuna.

Neimenovana predstavnica Uprave

Stara je ovo priča koja otvara jedan od najlošije riješenih problema naše županije, ali i općenito države, jer svakoga dana sve više otkriva nelogičnost koncesija, zbog čega ovih dana prosvjeduju građani diljem Hrvatske.

Da ni Hotelima Falkensteiner nije lako dati odgovor na ovo pitanje pokazuje i niz naših telefonskih poziva i upita njihovoj upravi kojoj je ovo očito "vrući krumpir" o kojemu najradije ne bi razgovarali. Naime, pitanje zašto se mora platiti ulaznica na plažu želimo li popiti kavu u Famous baru uputili smo njihovu glavnom direktoru za Hrvatsku, Agronu Beriši, no odgovor nije stigao. Na centrali su nas uputili na pravnicu tvrtke, Martinu Bacci, no kada smo joj rekli o čemu je riječ, kazala nam je da ona o tome ne može govoriti.

Naposljetku nam se javila jedna ženska osoba koja se nije htjela predstaviti, već je kazala da možemo "navesti" da govori u ime Uprave. A o tome zašto im se za ispijanje kavu u baru na plaži mora inkasirati 15 kuna, kaže:

Sve što propisuje koncesija

- Ulaznica na plažu oduvijek se naplaćuje, a caffe bar Famous nalazi se na pomorskom dobru. Tu je i prije Famousa bio jedan kafić, pa nikad nije bilo takvih reakcija, očito nije bio toliko popularan. Vlasnik kafića je upoznat s tim i ima s nama dogovor, tako da se ulaznica naplaćuje svakim danom od osam do 18 sati. Svaka plaža koja ima koncesiju ima i pravo naplate ulaznica jer se naplaćuje ulaznica na plažu, a to što se na toj plaži nalaze neki drugi objekti..., pa to je plaža. Svugdje se tako plaća jer su to plaže koje imaju koncesiju koju im je dala Zadarska županija i ona je odredila visinu cijene ulaznica, a mi koncesiju uredno plaćamo - kazala je gospođa iz Uprave Hotela Falkensteiner.

Na pitanje što zapravo građanima nude za tu ulaznicu, s obzirom da je plaža pomalo zapuštena, odgovorila je:

- Ne bih se složila da tamo nema ništa. Plaža ima sanitarni čvor, ima plavu zastavu, spasioce i tuševe, znači imamo sve što propisuje koncesija - poručuju iz Falkensteinera.

Građane Zadra ovo objašnjenje teško može zadovoljiti jer je do jučer dio plaže bio po kamenjem, a pijesak su nasuli tek ovih dana, no i jučer smo za obilaska plaže naišli na kameniti dio, bazen u kojemu je bio tobogan zjapi prazan i često postaje velika kanta za smeće, a najneugledniji su mali kameni stošci išarani grafitima. Ulazak u more kamenitim stepenicama pitanje je za sebe, jer se morate dobro držati za ogradu ne želite li se poskliznuti, što dovoljno govori o tome kako ih se održava. No, u Falkensteineru smatraju kako sve ovo vrijedi 15 kuna.

Vlasnik Famousa: Obratite se Falkensteineru Iako je dio gostiju Famous bara nezadovoljan jer ne može popiti kavu do 18 sati ukoliko ne plati ulaznicu, njegov vlasnik Dario Ivanković o tom problemu nije htio govoriti. Dapače, čim smo rekli zbog čega zovemo, prekinuo je svaki razgovor i rekao da moramo zvati Falkensteiner hotele: - Oni su za to ovlašteni, ja sam samo u koncesiji na njihovom terenu i nemam više komentara.