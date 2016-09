Naplata parkiranja do 16 sati

Foto: Marin GOSPIĆ

Od 1. listopada Obala i lučice kreću sa zimskim cijenama parkiranja. U svim parkirališnim zonama, a ima ih četiri za automobile i jedna u kojoj se mogu parkirati autobusi, ovisno o tome gdje se zona nalazi, cijena po satu iznosi od 2 do 6 kuna.

Za autobuse je cijena sata parkiranja 50 kuna. Naplata se vrši od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 14 sati. Zimski način naplate na snazi će biti do 30. travnja sljedeće godine.