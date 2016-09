Priča o saljskim mitskim bićima kojima su roditelji "plašili" dječicu

Foto: Vedran SITNICA

Prva premijera Kazališta lutaka Zadar najavljena je na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Maloj dvorani kazališta. Predstava "Otočićići" u potpunosti je zadarski projekt, priča koja se veže uz Zadar, odnosno njegov prirodni kraj, mjesto Sali na Dugom otoku. Iris Pavić Tumpa, ravnateljica KLZ-a, pojasnila je kako je predstava nastala kroz njezin razgovor s Antom Mihićem, našim poznatim Saljaninom.

- U tom razgovoru došla sam na ideju predstave. Naime, roditelji su plašili svoju djecu s mitskim bićima, kako bi djeca radila svoje zadatke. Radi se o mitskim bićima koji su živjeli ili još žive. Oni su dobri, ali kad namirišu ljude postaju zli, ili čak ne postaju zli, već se žele obraniti. Žele obraniti prirodu od lošeg utjecaja ljudi. Otok se počinje okupirati, sve više izgrađivati, ne pazi se na balans u prirodi i to Peteročiće ljuti, ispričala je ukratko radnju predstave Pavić Tumpa.

Tekst predstave, nekakav okvir, dala je Lana Šarić, a redateljica predstave je Renata Carol Gatica, koja je jučer istaknula kako su većina njenih projekata autorski.

- Kazalište mora naći, podržavati i spasiti lokalnu kulturu, taj identitet. Dječje kazalište ima veću odgovornost u tom pogledu, jer treba podučavati odmalena. Osobno su me jako zanimale te lokalne priče, iako nemam povijest u Hrvatskoj. No zato su glumci ti koji su sebe dali, ne samo sa svojim zanatom, već i dušom. Iako nitko od njih nije iz Sali, to im je blisko. Jako su me pomagali oko teksta i same dramatizacije, pohvalila je Carol Gatica glumačku ekipu Kazališta lutaka Zadar.