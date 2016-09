Zadar kreće na dva fronta, neki i na tri

Foto: Zvonko KUCELIN

Regionalna košarkaška liga danas kreće u svoje 16. izdanje. Službeno drugo pod imenom ABA liga j.t.d., ali to je natjecanje, osnovano prošle godine, iako ne pravni, sportski nasljednik „stare" ABA lige. Cirkus u europskoj košarci, kojemu svjedočimo već dulje vrijeme, nastavio se i ove godine i svim sportskim zaljubljenicima toga je već puna kapa. Umjesto o košarci, igračima, trenerima, transferima, priča se o sukobima, tko koga priznaje, a tko koga ne, tko će gdje (smjeti) igrati i slično. To opće bunilo zahvatilo je, naravno, i naše prostore, gdje još uvijek nije razriješeno pitanje poklapanja termina ABA lige i prvenstva Hrvatske. Pa tako i dalje službeno stoji da bi Zadar utakmicu 4. kola ABA lige protiv Cedevite u Zagrebu trebao igrati isti dan kao i dvoboj 1. kola A-1 lige protiv Kvarnera u Rijeci. I to nije jedino preklapanje. Na pitanje kako to da se ljudi iz jednog i drugog natjecanja još nisu uspjeli sastati i uskladiti termine, odgovor vjerojatno ne zna ni Sheldon Cooper.

Dakle, najveća novost za hrvatske klubove je što će ove sezone paralelno igrati nacionalno prvenstvo i regionalnu ligu, a Cedevita i Cibona uz to još i europska natjecanja, Eurokup, odnosno FIBA Ligu prvaka. Paradoks ide do te mjere da je Cedevita za A-1 ligu složila još jednu, potpuno novu momčad, sa drugim trenerom, što je valjda prvi takav slučaj u povijesti košarke. Cibona je također nešto proširila roster, s namjerom da u prvenstvu priliku dobiju igrači iz drugog plana, a sličnu ideju ima i Ante Matulović, trener Zadra, iako njegova momčad nema europskih obveza. Olimpija i Krka igrat će paralelno i slovensko prvenstvo, Ljubljančani uz to i Eurokup, dok u Srbiji ABA ligaši Crvena zvezda (Euroliga), Partizan (FIBA Liga prvaka), Mega Leks (FIBA Liga prvaka) i FMP nemaju obvezu igrati prvi dio domaćeg natjecanja. Neće ga igrati ni Igokea u BiH ni MZT u Makedoniji, kao ni Karpoš Sokoli, koji igra dvije regionalne lige - ABA i Balkansku. U Crnoj Gori se još ništa ne zna. Govori se čak o mogućem izbacivanju Budućnosti iz nacionalnog natjecanja, zato što igra Eurokup, no nema službene potvrde.

Što se favorita u novom izdanju ABA lige tiče, valja krenuti od četvorke koja je prošle sezone izborila doigravanje. Crvena zvezda kao jedini euroligaš kreće u lov po treći uzastopni regionalni naslov, iako još uvijek nije kompletirala sastav. Očekuje se dolazak prvog playmakera i centra, ali već dolasci Charlesa Jenkinsa, Ognjena Kuzmića i Milka Bjelice te Ognjena Dobrića, ponajboljeg igrača srpske lige prošle sezone, dovoljno govore o visini ambicija „crveno-bijelih".Od Mega Leksa, koji je prošle sezone došao do prvog povijesnog finala, nikad se ne zna što se može očekivati. Dejan Milojević ostao je bez nekoliko ključnih igrača ž, ali opet je to vrlo mlada i potentna momčad, koja će sigurno igrati vrlo brzo i atraktivno.

Cedevita ima roster od čak 24 igrača, a za ABA ligu ih je za sada prijavljeno 14. Nema više Pilepića, Gordića, Whitea, Walkera, Pullena i Žorića, dok je Mazalin posuđen Zadru, a došli su David Stockton, Scotty Hopson, Filip Krušlin, Mirza Begić, Duje Dukan, Ra'shad James, te još nekoliko igrača, među kojima je i Marko Ramljak, koji su za sada priključeni drugoj momčadi, koju vodi Danijel Lutz. Budućnost je prošle sezone bila prva u osnovnom dijelu, da bi u polufinalu izgubila od Mega Leksa. Novi trener Vlado Šćepanović ima gotovo posve izmijenjenu momčad. Individualne kvalitete Podgoričanima ni ove godine ne nedostaje, ostaje samo za vidjeti kako će to izgledati na terenu.

Zadar je prošlu sezonu završio s istim omjerom kao Partizan (bio je šesti zbog lošijeg međusobnog omjera), a ljetos je također potpuno izmijenio momčad. Osim trenera Ante Nazora, otišli su i Delaš, Bošnjak, Kraljević, braća Ramljak i Šango, a nova lica su, uz trenera Antu Matulovića, povratnik Jakov Vladović, zatim Kristijan Krajina, Mislav Brzoja, Igor Marić, Lovro Mazalin, Luka Tomas i Maj Kovačević. Od prošlosezonskih nositelja ostao je trojac Barać, Marinković, Bašić, a tu su još i mlade zadarske snage Jelenković, Jurica, Špaleta, Vraneš i Vrkić. Želje ostaju iste kao proteklih godina, sredina ljestvice bez prevelikih stresova.