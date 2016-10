Barać promašio pobjedu

Foto: ABA liga

Vladović, Brzoja, Ramljak, Mazalin i Marinković bila je petorka koju je Ante Matulović poslao na parket dvorane u Novom Mestu. I stvari su za Zadrane dobro krenule, najprije vezana četiri poena Marinkovića, pa ubačaji Brzoje i Vladovića i u konačnici trica Mazalina donijeli su u petoj minuti vodstvo "bijelo-plavih" 8:11. Tri minute kasnije pet koševa spojio je Barać, koji je u petoj minuti zamijenio Ramljaka, i Zadar je imao 15:21. Na drugoj strani uzvratio je Luković, čovjek koji je u nekoliko minuta ubacio tri trice i tako domaćine poveo prema preokretu. Najprije serija 6:0, koju je na kratko tricom prekinuo Vladović, pa ponovno serija 5:0 vukli su Slovence prema kontroli utakmice. Zadar je u tom periodu u igri držao Marinković, premda je i on u jednom trenutku imao problema sa šutom, a kako su minute prolazile rasla je prednost "zelenih". Matulović nije reagirao s izmjenama, ali je zato kod 33:26 u 13. minuti praktično bio prisiljen pozvati minutu odmora. I uspio je zadarski strateg primiriti svoju momčad koja se u hvatanju zaostatka ponovno oslonila na napadačaki učinak Marinkovića.



U 16. minuti Krajina ulazi umjesto umornog Marinkovića i nastavlja tamo gdje je njegov suigrač stao. Ubacio je Krajina u dva napada po dva poena za minimalno zadarsko vodstvo (37:38, 39:40). Uspjeli su Zadrani malo primiriti Lukovića, najveću prijetnju domaćina i do kraja poluvremena igralo se u egalu. Posljednju minutu obilježila su taktička nadmudrivanja obojice trenera s preostalim minutama odmora na što se igrači očito nisu najbolje snašli pa se završne sekunde obilježile pogreške oba sastava. Na poluvrijeme se otišlo s plus 1 domaćih (46:45). Napadačku sušu Zadrana, koja je trajala dvije minute, prekinuo je Ramljak koji je prvim koševima u nastavku donio svojoj momčadi minimalnih 46:47. Luković je nastavio promašivati, ali je zato Curry na isteku 23. minute ubacio tricu za 49:47. U 27. minuti kod 53:53 Marinković mijenja Krajinu koji je za 11 minuta za dva gađao 4-4. Odmah je Marinković popravio rubriku ubačenih koševa i tako dao svoj doprinos neizvjesnosti u dvoboju u kojem je prednost malo bila na strani jednog, a potom drugog takmaca. Pokušavali su Matulovićevi igrači malo stisnuti u obrani jer je bilo jasno da bez tog segmenta teško mogu do pozitivnog rezultata. U dvoboju u kojem je rezultat najčešće bio izjednačen i prednost od dva poena bila je dovoljna da protivnička klupa pozove minutu odmora. Dogodilo se to u 29. minuti kada je na semaforu bilo 57:59 nakon ubačaja Vladovića. Marinković potom pogađa za 57:61 nakon čega Čebular smanjuje na 59:61. Budi se i Luković koji svojom četvrtom tricom na isteku treće četvrtine pogađa za 62:61, rezultat s kojim se ušlo u posljednju četvrtinu. Otišla je Krka u 33. minuti na 66:62, Brzoja tricom vraća na 66:65, ali na isti način odgovara Curry nakon čega Matulović zove minutu odmora. Nakon povratka na parket Ramljak smanjuje na 69:67, Luković ponovno promašuje tricu, ali je zato Barać mirne ruke za tri i u 36. minuti Zadar ponovno vodi (69:70).



Izgurao je Zadar domaćine iz reketa kojima su tako ostali samo pokušaji izvana, ali ne pogađaju se trice tako lako. Sjajan je pod košem Marinković koji napadačkim skokom popravlja vlastiti promašaj i nakon što je realizirao dva bacanja u 37. minuti je 69:72. Zadrani osjećaju da mogu do pobjede i Barać je ponovno miran na trci za 71:75 dvije minute prije kraja. Za 74:75 tricom pogađa Luković nakon čega je Vladović precizan na slobodnim bacanjima (74:77). Ipak, zadrhtala je ruka Marinkoviću koji je u posljednje dvije minute promašio tri od četiri slobodna bacanja i tako propustio praktično riješiti utakmicu. Curry šest sekundi prije kraja s poludistance donosi 80:79 za oduševljenje domaće publike. Matulović zove minutu odmora, ali Barać ne pogađa tricu i Krka je upisala treću pobjedu, a Zadar četvrti poraz u sezoni.