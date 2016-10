Ninski HDZ: Žrtva smo nečije osvetoljubivosti

Jučer je iz Gradskog odbora HDZ-a Nin poslano pismo Županijskom odboru HDZ-a, a u svezi rasprave koja se u ponedjeljak navečer vodila na sjednici ŽO HDZ-a u vezi s raspuštanjem stranačkog ogranka u Ninu. Dopis je potpisalo 18 članova GO HDZ-a Nin i to: Ivan Stulić, Monika Čvrljević, Ante Šalov, Hrvoje Pijaca, Emil Ćurko, Dalija Pavlović Peroš, Dragan Peša, Neven Peša, Ive Peroš, Goran Utković, Valter Paleka, Ante Matković, Nikola Surić, Aldo Zekanović, Boško Bukvić, Dinko Mustać, Stipe Jakovčevič i Tomislav Ćurko.

Ne ulazeći, dakako, u istinitost navoda iz pisma, objavljujemo ga u cijelosti kao ilustraciju odnosa u političkoj stranci koja je najodgovornija za vođenje ove županije:

Poštovani,

s obzirom na burnu raspravu koja se vodila dana 24. listopada 2016. na sjednici ŽO HDZ-a Zadarske županije, a koja se tiče Gradskog odbora HDZ-a Nin, na kojoj nije bilo predstavnika Nina, smatramo potrebnim upoznati članove ŽO HDZ-a Zadarske županije o cjelokupnom slijedu događanja koji se vodio na relaciji GO Nin - ŽO HDZ-a Zadarske županije posljednjih mjeseci.

Niz čudnih radnji

Nakon što je Tomislav Ćurko istaknuo svoju kandidaturu za predsjednika ŽO HDZ-a Zadarske županije, kao protukandidat Božidaru Kalmeti, GO HDZ-a Nin je podržao njegovu kandidaturu i cijelo vrijeme stajao uz svojeg člana. Zar nije logično da GO HDZ-a Nin podrži kandidaturu svojeg člana???

Nakon završetka izbora i pobjede g. Kalmete, krenuo je, u najmanju ruku, čitav niz čudnih radnji protiv Kalmetinog protukandidata Tomislava Ćurka, GO HDZ-a Nina i Grada Nina u cjelini. Sve je započelo medijskim istupima Predsjednika i pojedinih članova predsjedništva ŽO Zadarske županije. Za razliku od gosp. Kalmete i pojedinaca iz Predsjedništva, GO HDZ-a Nin nije medijski reagirao na njihove izjave (na riječi "urote", "izdajnici", "neka se zapitaju čime je Tomislav Ćurko zaslužio povjerenje"...) Dakle, u 21. stoljeću jedna potpuno demokratska kandidatura prepoznata je od pojedinaca kao urota koja zahtjeva čistke i niz sankcija i osveta, kojima očito nema kraja!

Nakon svih udaraca prema Ninu, slijedi predizborna kampanja za parlamentarne izbore. Tek tada se ostvaruje prvi službeni kontakt između ŽO HDZ-a Zadarske županije i GO HDZ-a Nina i dostavlja tablica s popisom predizbornih skupova. Nin je bio planiran za 29.8.2016. Nakon primitka te obavijesti, GO HDZ-a Nina se očitovao pismenim putem prema ŽO HDZ-a Zadarske županije u svezi planiranog skupa. Smatramo da je autonomno pravo GO-a da procjenjuje političku situaciju na svom području, koja je bila uzavrela, zbog svega što se događalo poslije izborne skupštine za ŽO. Iz tog razloga je dopis i poslan. Istovremeno je isti taj dopis poslan u Glavno tajništvo HDZ-a i u Glavni izborni stožer HDZ-a u Zagreb. Nakon tog dopisa uslijedio je službeni zahtjev izbornog stožera Zadarske županije prema Gradskoj upravi Grada Nina. Prema odgovoru nadležnog odjela, izborni stožer Zadarske županije je samo trebao prijaviti javni skup na MUP-u i održati skup.

Lažne informacije

Nakon ovog, počele su kružiti lažne informacije od strane dijela predsjedništva ŽO HDZ-a Zadarske županije o zabrani održavanja skupa u Ninu, a što će biti razlog za raspuštanje GO HDZ-a Nin. Prema našim saznanjima određen je i povjerenik za Nin Božidar Tartaro (neaktivni član HDZ-a, koji nije član GO HDZ-a Nin), a koji nam je to i osobno potvrdio, te istaknuo kako mu je Božidar Longin obećao njegovo kooptiranje u ŽO HDZ-a Zadarske županije.

Nakon dogovora užeg Predsjedništva oko povjerenika za Nin te najave raspuštanja GO HDZ-a Nin, predstavnici GO HDZ-a Nin pozvani su na sastanak u ŽO. Na sastanku se nije pojavio predsjednik ŽO Božidar Kalmeta te su u ime ŽO-a nazočili: Joso Nekić, Branko Kutija, Grgo Batur i Ante Babić. Predstavnici GO HDZ-a Nin bili su: Ivan Stulić v.d. predsjednik, Emil Ćurko, zamjenik predsjednika i Dalija Pavlović Peroš, zamjenica predsjednika. Božidar Kalmeta je ispričan zbog nedolaska na navedeni sastanak zbog puta u Zagreb (Nacionalno vijeće HDZ-a). Zaključak sastanka je bio da će se još jednom razgovarati i to osobno predsjednik ŽO Božidar Kalmeta s predsjedništvom GO HDZ-a Nin. Nakon poziva Emila Ćurka Josi Nekiću, gosp. Nekić je poslao SMS: "Gradonačelniče, pozdrav. Danas je Dario u Zagrebu. Sutra ćemo se čuti. Pozdrav." Emil Ćurko je potvrdno odgovorio i čekao da se jave. Daljnjeg kontakta nije bilo. Umjesto toga planirano je iznenadno raspuštanje GO HDZ-a Nin na sjednici ŽO-a, dana 24.10.2016. Službeno je na sjednici ŽO HDZ-a Zadarske županije od 24.10.2016. godine, Božidar Tartaro i kooptiran u ŽO, a o čemu GO HDZ-a Nina nije bio službeno upoznat niti ga je predložio. Zar nije logično da član koji predstavlja Nin bude predložen od strane GO HDZ-a Nin??? S obzirom na način na koji je Božidar Tartaro kooptiran, ne smatramo ga predstavnikom GO HDZ-a Nin jer ga nismo niti predložili. Ovim dopisom samo smo željeli upoznati sve članove ŽO HDZ-a Zadarske županije o kronologiji svih radnji prema GO HDZ-a Nin, koji je sve ovo vrijeme homogen te sve svoje odluke donosi jedinstveno i transparentno. Razloge ostavke bivšeg predsjednika Davora Ćurjurića ne smatramo primjerenim obrazlagati kako zbog vlastitog dostojanstva tako i čuvanja dostojanstva naše stranke.

Kolateralna žrtva

Na ovim posljednjim parlamentarnim izborima svi članovi Gradskog odbora HDZ-a Nin maksimalno su bili aktivirani i usmjereni na izbornu pobjedu zahvaljujući čemu je na području Nina ostvaren još jedan zavidan pobjednički rezultat!

Ukoliko članovi ŽO HDZ-a Zadarske županije smatraju da je GO HDZ- a Nin zaslužio raspuštanje i ogriješio se o ugled i interes stranke, nanio stranci bilo kakvu sramotu, neka se raspusti. Za raspuštanje nekog gradskog odbora trebaju itekako postojati valjani razlozi. No, u ovom slučaju valjani razlozi ne postoje! Jedini razlog je podržana kandidatura Tomislava Ćurka za predsjednika ŽO HDZ-a Zadarske županije, čime je GO HDZ-a Nin postao kolateralna žrtva nečije osvetoljubivosti. Na kraju želimo naglasiti da su svi članovi GO HDZ-a Nin spremni doći na sjednicu ŽO HDZ-a Zadarske županije i o svemu otvoreno razgovarati. S osobitim poštovanjem.

Članovi GO HDZ-a Nin