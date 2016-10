Šest tisuća pasa u Zadru zaslužuju park za pse

Zadarski SDP-ovci zatražit će od gradskih vlasti park sa spremnicima i vrećicama za sakupljanje otpada, posudama za vodu i "igračkama" za pse, kukice za vezanje pasa ispred javnih institucija, plažu za pse, ali i izmjene spornih i nezakonitih članaka iz gradske odluke o držanju pasa i mačaka

Foto: Zvonko KUCELIN

Većina vlasnika pasa u Zadru vjerojatno ne zna da grad ima, makar neslužbeni, "park" za pse. Radi se o malom ograđenom prostoru u Ulici Put stanova bb, iza Novog kampusa, na kojem se nalazi tabla da je psima ulaz dopušten. Osim po tom znaku, ni po čemu drugom ne bi se dalo zaključiti da se radi o parku za pse.

Povodom Svjetskog dana zaštite životinja zadarski SDP-ovci u tom su prostoru upozorili kako grad Zadar nema nijedan službeni park za pse. Nedostatak spremnika s vrećicama za skupljanje izmeta na javnim površinama, nepostojanje plaža ili hotela za pse, nelogične odredbe gradske odluke o držanju pasa i mačaka, koja je u nekim dijelovima i protuzakonita, samo je dio tema kojih su se dotakli Darko Vrdoljak, Danijela Vukoša i Vedrana Mišković.

U potrazi za točnom brojkom kućnih ljubimaca u gradu Zadru, s obzirom da Grad, kako je rekla Danijela Vukoša, ne vodi evidenciju o tome, proveli su istraživanje među veterinarskim ordinacijama u gradu i došli do brojke od šest tisuća ljubimaca.

- Smatramo da tih šest tisuća kućnih ljubimaca u našem gradu zaslužuju bolji život. Upravo u nedostatku parkova, jednog ili više njih, dolazi do posvajanja javnih prostora od strane vlasnika kućnih ljubimaca, što dovodi do negodovanja naših sugrađana. Zato smo i pokrenuli ovu inicijativu prema Gradu Zadru da se otvore javni prostori za naše kućne ljubimce i da to budu parkovi u pravom smislu te riječi, koji će sadržavati spremnike za otpad s vrećicama za sakupljanje, posude za vodu i uvjetno rečeno igračke za pse, predstavila je inicijativu članica GO SDP-a Danijela Vukoša.

SDP-ovci će tražiti od gradskih vlasti i da se na javnim prostorima u Zadru ostave vrećice i spremišta za sakupljanje otpada.

Istaknula je i problem sve većeg broja turista koji putuju sa svojim kućnim ljubimcima, iako Zadar nema nijednu plažu za pse za razliku od gradova poput Crikvenice ili Rijeke.

- Zadar je izabran za najbolju europsku destinaciju no on je jedan od rijetkih turističkih gradova u Hrvatskoj koji nema plažu za pse. Takav prostor mora postojati, zaključila je Vukoša, dok se Vedrana Mišković osvrnula na jedan od najvećih problema Zadra po pitanju kućnih ljubimaca, a to je nelegalni azil na Žmirićima.

- Azil na Žmirićima skrbi o 300 pasa, to je nelegalan azil, ali prešutno se pristaje na njega iako svi znaju da nema nikakve dozvole za rad, nema nikakvih donacija, Grad uopće ne sudjeluje u njegovom financiranju, a održavaju ga volonteri i dobrovoljni prilozi. S druge strane Grad pokušava riješiti pitanje napuštenih životinja tako da je organizirao 'no kill' azil u Sabunikama, međutim on je namijenjen za svega 60 pasa. Brojku koju bi trebalo obuhvatiti, govori broj kućnih ljubimaca u Žmirićima, zaključila je Mišković.

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama, donesena je na Gradskom vijeću u srpnju 2008. godine, no ona je u nekim svojim dijelovima toliko zastarjela da je zapravo - protuzakonita. O nelogičnostima članaka iz Odluke govorila je Vedrana Mišković navodeći nekoliko primjera. Članak 5. kaže da mikročipom mora biti označen svaki pas stariji od tri mjeseca na trošak vlasnika, dok se u članku ispod traži se da vlasnik sa sobom nosi propisanu ispravu o upisu pasa iz prethodnog članka.

- Ne znamo koja je svrha čipiranja pasa kad Grad Zadar apsolutno nema nikakvu evidenciju o njima, navela je Mišković. Također prema odluci u stanu je dozvoljeno držati jednog kućnog ljubimca, a u kući dva. U članku 11. stoji da tko drži psa u okućnici, a nema posebno ograđen prostor za njega, obavezno mora držati psa vezanog što je pak u potpunoj suprotnosti sa Zakonom o zaštiti kućnih ljubimaca, istaknula je.