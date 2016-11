Na kraju studenoga - Neven!

Kao trener držim se čvrsto načela da svaki igrač koji dođe na trening, taj trening treba odraditi maksimalno, prema onom što je postavljeno i što je nužno napraviti. Tko ne može iz bilo kojega razloga, bolje da nije na treningu - izjavio je Plantak

Foto: Marin GOSPIĆ

Moguće je da je za neke iznenađenje to što je KK Zadar jučer objavio kako će novi trener biti Neven Plantak. On je već treći "glumac u istoj ulozi" (neka se ne naljuti na ovo "glumac", to je samo prispodoba) s tim da je njegov prethodnik Franko Sterle "ispucao film" u samo dva nastavka - Zabok i Cibona, a kako je u šturom klupskom priopćenju istaknuto, s Plantakom je postignut dogovor da bude trener do kraja sezone.

- Razgovarali smo s nekoliko stručnjaka, a na kraju je izbor pao na Nevena Plantaka. Vjerujemo da će trebao vratiti pobjedničku atmosferu u svlačionici te da će momčad s njim ostvariti ciljeve koje smo odredili uoči početka sezone - objavio je klub riječi direktora Borisa Skroće.

Iz direktorovih riječi proizlazi da se pobjednička atmosfera negdje izgubila, te da novi trener ima povjerenje za ostvarenje klupskih ciljeva. Plantak, pak, nije nepoznat u košarkaškom miljeu. Prije nekoliko godina i kod novinara se bitan dio klupske uprave raspitivao osjeća li se u javnosti kakav skup "titraja" na spomen prezimena Plantak, ali tada je u nizu promjena "ruka zaobišla njegovu kuglicu" i momčad je bila predana Tihomiru Bujanu. No, to je povijest, ovakva ili onakva. Riječ danas ima Neven Plantak:

- Iz Trepče (Kosovska Mitrovica) otišao sam 11. studenoga. Otišao sam i zato jer više nisu postojali uvjeti da svi rade na razini angažmana koji zahtijevam.

Zadar? Kontakt je uspostavljen prije nekoliko dana, a jučer smo sve dovršili.

Prije jučerašnjega treninga u poslijepodnevnim satima Neven Plantak okupio je igrače u svlačionici.

- Bio je to kratak sastanak. Poslije smo izašli na trening. Do prve sljedeće utakmice malo je vremena i valja nam se pripremiti na najbolji mogući način.

Koliko vam je poznato stanje u klubu i u momčadi?

- Momčad kao momčad pratio sam koliko je moguće. Dio igrača znam od prije a kako sam došao na selekciju koju je napravio netko drugi trebam što prije posve ući u niz situacija i u hodu se prilagoditi.

Kako ćete se postaviti prema otežavajućoj okolnosti kašnjenja plaća igračima?

- Kao trener držim se čvrsto načela da svaki igrač koji dođe na trening, taj trening treba odraditi maksimalno, prema onom što je postavljeno i što je nužno napraviti. Tko ne može iz bilo kojega razloga, bolje da nije na treningu.

Koji vam je prioritet glede igre kao takve?

- Nedvojbeno je da momčad nužno treba podignuti obrambenu djelotvornost. Ako u tomu uspijemo, onda ćemo imati i bolje rezultate.