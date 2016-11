Najavljeno natkrivanje bazena iz kojih isparava smrad

Foto: Arif SITNICA

Gradonačelnik Božidar Kalmeta sa suradnicima je obišao uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Centar", a nakon toga i ulice u Mjesnom odboru Ričine gdje je dovršena izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže (Drniška ulica, Ulica 22. lipnja 1941. i Ulica Lepantske bitke).

- Svaka dva, do tri tjedna obilazimo mjesne odbore, pričamo s ljudima, gledamo što je potrebno napraviti. Odlučili smo obići ovaj pročišćivač otpadnih voda čija je problematika svima dobro poznata. S jedne strane dobili smo čisto more, a s druge strane imali smo ovaj pročišćivač s kojeg su se širili neugodni mirisi, zbog čega je bilo puno pritisaka građana i sastanaka u Gradskoj upravi, intervencija, podsjetio je Kalmeta, dodavši kako je Ante Josip Šikić, direktor Odvodnje nizom manjih, ali ne manje važnih mjera doveo do toga da su danas ti nedostaci dovoljno sanirani.

- Naš cilj je da neugodni mirisi potpuno nestanu i zbog toga najavljujemo dva važna projekta. Jedan je raspisivanje natječaja za izgradnju filtera na pročišćivaču. Njihova cijena je sedam milijuna kuna, od čega će Grad Zadar sufinancirati 20 posto, a Hrvatske vode 80 posto. Drugi projekt odnosi se na već raspisan natječaj za natkrivanje dva otvorena bazena za koje ljudi i najviše prigovaraju, a i vizualno nisu dobri. Nakon toga, mislim kako ćemo zauvijek riješiti problem neugodnih mirisa na pročišćivaču, najavio je gradonačelnik.

S tehnološke i tehničke strane na uređaju su napravljeni veliki pomaci što je potvrdio i direktor Odvodnje Šikić i zbog toga se neugodni mirisi osjete rijetko.

- S vremena na vrijeme dolazi do nekontroliranog ulaza, ne direktno našom odgovornošću. Jednostavno, tehnologija kakva je projektirana nije u mogućnosti prihvatiti mikro lokaciju kakvu imamo ovdje gdje su česti prodori mora i veliki sadržaji septičkih jama koji se svakodnevno dovoze. Osim natkrivanja dva bazena koji su i najosjetljiviji na mirise jer svaka promjena temperature dovodi do određenih isparavanja koja se osjete u okolini, bit će riješen i prihvat septika ovim projektima. Izgradit će se egalizacijski bazen koji će rasteretiti sustav u roku od 24 sata. Gotovo 800 kubika fekalnog otpada koji se ovdje doveze bit će pušten u taj sustav koji će bolje funkcionirati. Tu je i niz malih zahvata koji će se napraviti, a vode konačnom rješenju, obrazložio je Šikić.