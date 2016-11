Tomas za lipanj priprema veliku izložbu u Mimari

Foto: Zvonko KUCELIN

Nakon duljeg vremena u Zadru je nedavno boravio Mario Tomas, naš poznati likovni umjetnik, osoba zavidne karijere. Iako neplanirano, taman je stigao na otvorenje izložbe Likovne udruge Art Forum, na kojoj je postavljeno njegovo djelo "Kornatske daljine".

Mario Tomas je slikarstvo i slikarske tehnike specijalizirao kod prof. Marc Van der Brooma na Academie Royale des Beaux - Arts de Liege u Liegeu u Belgiji. Član je HZSU-a (Hrvatske zajednice slobodnih umjetnika) od 1972. godine, od kada ima status samostalnog profesionalnog umjetnika. Također je i član HDLU-a (Hrvatskog društva likovnih umjetnika). Od 1972. do danas priredio je više od 110 samostalnih i oko 300 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu (Belgija, Francuska, Italija, Srbija, SAD, Makedonija, Njemačka, Švicarska...).

Za svoj umjetnički rad dobio je niz velikih priznanja, a svakako je važno istaknuti "Plaketu Grada Zagreba za slikarstvo", koja mu je uručena 1987. godine. Djela mu se nalaze u brojnim privatnim kolekcijama i muzejima diljem svijeta. Uvršten je u Enciklopediju hrvatske umjetnosti. Mario Tomas veliko je ime hrvatske likovne scene, a u skladu s tom veličinom su i njegovi planovi za iduću godinu.

- Trenutačno sam u fazi pripreme velike izložbe koju ću postaviti u lipnju sljedeće godine u Mimari. Riječ je o jednom monografskom presjeku posljednjih desetak godina rada i nekih novijih stvari. Također, sljedeće godine u listopadu ću izlagati u Genevi, u jednoj poznatoj galeriji. Rekli su mi, Tomas ovdje možete izlagati najveće smeće, ali ako ste u mojoj galeriji, onda ljudi vjeruju u kvalitetu. S umjetnošću se bavi cijela ta obitelj i velika je čast izlagati tamo, kazuje Tomas osvrćući se na stanje na našoj kulturnoj sceni. Pritom ističe kako kultura kao takva nikad nije bila u krizi.

- U krizi su animatori, oni koji dozvoljavaju ekspanziju kulture, pojedinci koji se postavljaju iznad. Smatram kako glavni čovjek u ovom resoru mora znati puno više o samoj kulturi od jednog menadžera. Ne može menadžer ocjenjivati kulturu i neke vrijednosti u njoj. S druge strane, politika se počela previše miješati u kulturu, što nije dobro, jer je riječ o dvije zasebne grane. Osobno nikad ne bih prihvatio neku poziciju, pa bila to i ministarska, jer se ne smatram kompetentnim za to. Dakle, svatko treba raditi svoj posao. Ja sam u udruženju umjetnika što mi daje jedan legitimitet, no nisam tip koji bi bio u nekakvim odborima, jednostavno nemam vremena za to, ističe Tomas koji je jedno vrijeme radio kao predavač na akademiji, no kaže kako to nije išlo.

- Rekao sam studentima, ja vam ne mogu prenijeti umjetnost, nju morate donijeti sa sobom. To nije nešto što se može naučiti, možda samo crtanje da, zaključio je taj slikar.