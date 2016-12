Dujić: Ovo je posljednje upozorenje, za 15 dana zapalit ću auto, sebe i sve ostalo

Foto: Vedran SITNICA

Vlasnik nekadašnje pizzerie Dalmatino, boksački trener te sportski i estradni promotor koji je prije desetak godina "iz pepela" digao Mišu Kovača Davor Dujić, parkirao je jučer na Narodnom trgu svoj audi i postavio na njega otvoreni kanister s benzinom. Upalio je pjesmu Miše Kovača i objavio da će se zapaliti ako se u roku 15 dana, zajedno s njime ne susretnu svi oni kojima je posudio novac, a koji mu ga nisu vratili.

- Ovo je zadnja medalja, moje posljednje upozorenje. Nisam došao prijetiti, nisam došao ništa. Donio sam kantu benzina i auto, ali sada neću ništa napraviti. Nikoga ne ugrožavam. Ali, ako ne obavimo jedan razgovor, policija i gradske vlasti, idući moj korak za 15 dana, zapalit ću auto, sebe i sve ostalo, ispred kuće Valtera Pere koji mi je dužan osobno i poslovno. Ja samo želim da dovedu te na sučeljavanje. Da popričamo i da odgovore na pitanje žele li to rješavati ili ne jer ja posjedujem sve snimke koje su neki mislili da su ih uništili, uzbuđeno je govorio Dujić koji zvao i pročelnika Marija Pešuta te ga telefon pozvao da se sa zadarskim gradonačelnikom Božidarom Kalmetom i ostalim predstavnicima gradske vlasti spusti na trg.

Dujić je iz automobila izvadio kutiju punu lijekova i CD-ova. Postavio je i panoe s novinskim napisima o svom slučaju.

- Samo tražim da mi plate bolnicu jer nemam dopunsko. Ne želim dozvoliti da kolateralna žrtva zbog ovih snobova plaća moje račune. Kalmeti želim poručiti da sam i njima pomagao iako to ne znaju. U mojoj konobi su jeli i pili, sve sam im dao, rekao je Dujić.

Dujić je prije desetak godina počeo karijeru na estradi ističući da je kao osobni promotor Mate Miše Kovača, vratio hrvatsku zvijezdu ponovno na pozornicu. No izgleda da ni tu "ljubav" nije uzvraćena prema njegovim očekivanjima. Ušao je i u posao s pizzeriom Dalmatino na Trgu tri bunara, a onda je uslijedio pakao dugova nakon čega mu se cijela imovina našla pod ovrhom. Dužan je oko 1,5 milijuna eura, najvećim dijelom državi i bankama, no Dujić je jučer ponavljao da je veći problem što mnogi "uglednici" duguju njemu. Koji su to uglednici nije spominjao, ali je cijela situacija na njega ostavila duboke tragove, očito i one najgore vrste koje su ga od atletski građenog sportaša pretvorile u ispaćenog i mršavog čovjeka.

- Svi su mi dužni novce, od Hrvatskog boksačkog saveza do predstavnika gradske vlasti. Ne sakrivajte se od policije. Ja ne mrzim HDZ, uvijek sam bio desno, to me i stajalo. Ako sam ja dužan kunu, meni su svi dužni dvije. Pomagao sam svima, čak i Miši Kovaču. Žele me prikazati istjerivačem dugova, siledžijom, kamatarom. Nažalost nekih još uvijek sam živ, no najgore će im biti ako odapnem, onda će to mafija rješavati, rekao je Dujić.

Vrlo brzo na Trg je stigla policija, a za njom i vatrogasci te je Dujić mirno, bez pružanja otpora, prepraćen u Prvu policijsku postaju.

- Obrada slučaja je u tijeku, nakon čega će se znati radi li se o prekršaju ili drugom kažnjivom ponašanju, rekao je Elis Žodan iz PU zadarske, napominjući kako će se Dujiću ukazati i liječnička pomoć.

Na Dujićeve tvrdnje, iz PU zadarske rekli su i kako nije istina da su njegove prijave, od 2009. zanemarivane te da se, poput sličnih slučaja, pomno istražuju.