Kalmeta: Ta je prijava realna kao da sam otvorio tajni račun na Marsu!

Foto: Vedran SITNICA

Protiv zadarskog gradonačelnika Božidara Kalmete i bivšeg ministra zdravstva dr. Darija Nakića Povjerenstvo za sukob interesa neće pokretati postupak.

Odluka je ovo s jučerašnje sjednice Povjerenstva, a Kalmetu i Nakića Povjerenstvu su prijavile poznate osobe, ali njihova imena - kako nam je kazala tajnica Povjerenstva Majda Uzelac - ne smiju navoditi.

Zadarskoj je javnosti malo poznato da je prije nekoliko mjeseci zadarski gradonačelnik prijavljen zbog "pranja novca" u Štajerskoj te da ga je autor prijave naveo kao jednog od sudionika te "organizirane" akcije, optužujući ga da u banci u Austriji drži tajne račune. Povjerenstvo je prijavu uzelo u obradu, a o njihovoj odluci o nepokretanju postupka protiv Kalmete, razgovarali smo sa tajnicom Povjerenstva, Majdom Uzelac.

- Povjerenstvo je zaprimilo prijavu protiv dužnosnika Božidara Kalmete i drugih osoba koje nisu dužnosnici vezano za sudjelovanje u organiziranom pranju novca i otvorenim računima u Raiffeisen grupaciji Štajerska, te je povodom iste Povjerenstvo na 163. sjednici donijelo odluku da se postupak protiv dužnosnika Božidara Kalmete neće pokrenuti. U raspravi je istaknuto kako je Ustavni sud Povjerenstvu ukinuo ovlasti provjere bankovnih računa te stoga Povjerenstvo nije u mogućnosti iste provjeravati - kaže Uzelac.

Riječ je o tome da Povjerenstvo zbog odluke Ustavnog suda nema mogućnosti dobiti podatke o bankovnim računima, osobito ne onima u inozemstvu. Prilikom donošenja jučerašnje odluke o zadarskom gradonačelniku naglašeno je da Povjerenstvo u ovom trenutku nema tih mehanizama kojima bi moglo provjeravati vjerodostojnost navedenih iz prijave, te nemaju druge mogućnosti nego odustati od pokretanja postupka protiv prijavljenog dužnosnika.

No, Kalmeti je pak sve ovo skupa smiješno jer je navikao na osebujne prijave političkih neistomišljenika, posebno vijećnika od kojih ga neki u prosjeku jednom tjedno prijavljuju najrazličitijim državnim institucijama. U izjavi našem listu najavio je tužbu protiv osobe koja ga je lažno prijavila Povjerenstvu.

- Prvo, radi se o pamfletu koji je, čini mi se, jedan portal objavio prije sedam mjeseci, a u kojem mene uopće nije bilo niti me je itko spomenuo, a niti me tamo može biti! Koliko mi je poznato, Raiffeisen bankarska grupacija Štajerske odbacila je vjerodostojnost tog pamfleta i objavila da se radi o krivotvorini da bi se javnost dovela u zabludu. Ta prijava Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa je realna isto kao da me je netko prijavio da sam na Marsu otvorio tajni račun u Marsbanci - kaže Kalmeta, napominjući kako mu je žao što se Povjerenstvo mora baviti takvim glupostima.