Kreveti na Pedijatriji stari preko 30 godina

Foto: Arif SITNICA

Donacija od dva bolnička kreveta i dva noćna ormarića u vrijednosti od 36 tisuća kuna pristigla je jučer ujutro na Odjel za pedijatriju Opće bolnice Zadar. Donaciju je osigurao trgovački centar Supernova koji i inače kao vjeran partner prati zadarsku bolnicu, pa su tako i ovaj puta izašli u susret zadarskim mališanima i glavnoj sestri Odjela za pedijatriju, Mariji Ljubičić, koja ih je zamolila za pomoć.

- Vremena su takva da jednostavno moramo potencirati sve one koji mogu, da nam pomognu. Jer, naš zdravstveni sustav je ovakav kakav jest, kao i vrijeme u kojem boravimo, pojašnjava Ljubičić.

Donirana dva kreveta tek su početak obnove jer ih je prijeko potrebno još.

- Veliki, mali, dojenački kreveti... Potrebno nam ih je dosta. Imamo primjerke kreveta koji su još aktivni iz doba izgradnje Odjela za pedijatriju 1985. godine, a imamo i krevete koji su još stariji, doneseni iz drugih dijelova u tadašnji Odjel, kazuje Ljubičić, dodajući kako se trude da bolesna djeca dobiju svu skrb koja im je u tom trenutku potrebna. Zato su adekvatni kreveti najviše potrebni.

- Svi želimo najbolje za svoje dijete, a kao medicinska sestra to želim još i više. Djeci trebamo omogućiti najbolju skrb koju možemo. Kapaciteti Pedijatrije su sada tijekom blagdana skoro puni. Jučer je bilo 29 djece na Odjelu, danas ih je 30. Nekad broj djece premašuje kapacitete jer su potrebe jako velike, posebice preko hitnog prijema bolnice i to je nešto što je kod nas konstantno. No, ono što nam je sad primarno su bolnički kreveti i noćni ormarići, kako bi sve sobe naposlijetku imale iste uvjete. Primjerice, da ne bude u jednoj sobi stari drveni krevet, a u drugom neki noviji, pojašnjava Ljubičić. Supernova im, kaže, u susret izlazi već nekoliko godina za redom.

- Hvala im na tome. I na pomoći, ali i na primjeru koji pružaju drugima, rekla je Ljubičić.

- Mi smo izišli u susret koliko smo mogli. Na sreću, sve to se realiziralo jako brzo pa je tako primopredaja održana već danas. Ipak su to su kreveti koji su prilagođeni odjelima i jako su potrebni, kazala je direktorica Supernove, Iva Surić, koja je jučer uručila donaciju.