Srednjoškolke se ne žele cijepiti protiv HPV-a

Odaziv učenica srednjih škola Zadarske županije na cijepljenje protiv Humanog papiloma virusa (HPV), najčešćeg uzročnika raka vrata maternice, izuzetno je loš - potvrdili su nam u zadarskom Zavodu za javno zdravstvo.

Iako je početkom školske godine u rujnu po svim školama u županiji održana opsežna kampanja, roditelji srednjoškolki ovo cjepivo očito ne smatraju tako bezopasnim kakvim ga njegov distributer prikazuje.

Naime, Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je kampanju o potrebi ovog cjepiva i opasnosti od oboljenja HPV-om. Po srednjim školama Zadarske županije tako su još početkom školske godine u rujnu održana predavanja kojima se učenike i roditelje upoznalo sa prednostima cjepiva protiv Humanog papiloma virusa. Roditeljima su date i brošure pomoću kojih se mogu bolje upoznati sa svim prednostima cijepljenja, međutim tek rijetki su se roditelji odazvali pozivu Zavoda za javno zdravstvo i poslali svoje kćeri na cijepljenje.

Voditeljica Službe za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, dr. Đurđica Dragaš, kaže kako je odaziv zasad slab.

- Zabilježili smo tek sporadične dolaske srednjoškolki, javilo se i nekoliko djevojaka koje su se tek raspitivale, no možemo reći kako je odaziv ipak prilično slab. Vjerujemo da će biti bolje kada informacija dođe do većeg broja njih, jer unatoč kampanji Zavoda možda je još znatan broj učenica koje nisu upoznate sa mjerom cijepljenja. Već smo razdjelili materijale, pa ćemo vidjeti hoće li iduće godine biti bolje, kaže dr. Dragaš.

Sudeći prema reakciji roditelja - neće, jer su zabrinuti zbog mogućih nuspojava. Naime, u današnje vrijeme dostupnosti informacija iz cijelog svijeta nisu mogle ostati nezamijećene vijesti o nekoliko smrtnih slučajeva u djevojčica koje su se povezivale sa cjepivom protiv HPV virusa. Osim toga, niz je svjetskih medija objavilo tekstove o vrlo opasnim nuspojavama koje su dobile neke djevojčice, te je strah od cjepiva očito jači od reklamne kampanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

I u letku kojega je učenicama dijelio zadarski Zavod za javno zdravstvo navode se neke nuspojave, a u rubrici "Koji su rizici cijepljenja?" nalazi se i podatak kojim se priznaje kako cjepivo može dovesti do smrti: "Ovo cjepivo je u upotrebi širom svijeta već više godina i pokazalo se sigurnim. Ipak, bilo koji lijek može uzrokovati ozbiljan problem, poput teške alergijske reakcije. Rizik razvoja ozbiljne nuspojave i smrti nakon primjene bilo kojeg cjepiva je izuzetno mali. Životno ugrožavajuće reakcije nakon cijepljenja su jako rijetke. Ukoliko bi došlo do razvoja takvih reakcija, obično je to unutar par minuta do par sati nakon cijepljenja", stoji u letku u kojemu se navode i nuspojave poput nesvjestica, glavobolja, boli u mišićima, crvenila, oticanja te još nekih simptoma.

S obzirom na niz negativnih reakcija širom svijeta o navodnim nuspojavama cjepiva protiv Humanog papiloma virusa, dr. Durđicu Dragaš pitali smo smatra li strah od cijepljenja opravdanim.

- Po meni ovaj strah nije opravdan jer je korist od cjepiva velika, ipak je riječ o cjepivu koji štiti od raka maternice - zaključuje dr. Dragaš.