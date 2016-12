Stožer bi bio spreman u slučaju katastrofe u Zadru

Gradsko vijeće Grada Zadra usvojilo je analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2016. godini, odnosno izvještaj Ivice Katića, pročelnika UO za gospodarstvo i obrtništvo.

- U cijelosti smo kompletirali sastav Stožera civilne zaštite novim ljudima, popunili ju i oformili specijalističku postrojbu za izvlačenje iz ruševina, koju smo ujedno i opremili uniformama i obućom. Iduće godine te ćemo ljude poslati na obuku u Zagreb i za to izdvojiti sto tisuća kuna, rekao je Katić, te izvijestio kako tijekom 2016. godine nije bilo bitnih ugroza za grad Zadar, a kazao je i kako su provedene vježbe u zadarskim školama i vrtićima kako bi one najmlađe podučili kako se ponašati u slučaju potresa i slično.

Iako je Katićev izvještaj prihvaćen jednoglasno, primjedbi je bilo. U ime kluba SDP-a Antun Novoselović dao je ocjenu kako je analiza sastavljena vrlo površno, a to je potkrijepio popisom pravnih osoba u sustavu civilne zaštite Grada Zadra.

- Vidljivo je da analiza ne stoji. Kao pravne osobe navedene su neke tvrtke koje više niti ne postoje na tržištu, nemaju ni radnika, ni strojeva pa je pitanje kako bi uopće pomogli u bilo čemu. Primjerice tvrtke Duca d.o.o., koja je nestala nakon radova na Trgu Petra Zoranića, Ploter d.o.o. s kojom je pročelnik Šime Erlić raskrstio kod radova na Kneževoj palači i koja je potom otišla u stečaj. Tu je i Franto d.o.o. koji je u stečaju. Ovo bi trebali raditi profesionalci, ali zakonodavac je to spustio na jedinice lokalne samouprave i to onda ispadne tako. Shvati se neozbiljno. Popravite to, kazao je Novoselović, a pročelnik Katić prihvatio je njegov prigovor i obećao kako će ubuduće povesti više računa kako se ne bi ponovile takve omaške.

Novoselović je postavio i pitanje znaju li uopće ljudi koji su navedeni kao članovi stožera da su uopće imenovani, a odgovor na to pitanje dao je Ivica Vlakić, dogradonačelnik i zapovjednik stožera, istaknuvši kako su svi članovi prošle godine u upravo u vijećnici imali teoretsku i praktičnu vježbu.

Nema prostora za strah

- Na toj vježbi bili su nazočni svi članovi, a ravnatelj DUZS-a za zadarsko područje ocijenio ju je vrlo uspješnom. Mogu jamčiti da su svi članovi stožera obaviješteni i upućeni u sve njihove obaveze, te da bi, ukoliko zatreba, prvi val udara bio saniran u zakonskom roku i kako treba, istaknuo je Vlakić.

Na to su se referirali vijećnici Akcije mladih Ante Rubeša i Marko Pupić Bakrač. Pupić Bakrač je neozbiljnom ocijenio vježbu za slučaj potresa u prostoru gradske vijećnice, a Rubeša je postavio pitanje što ako se potres dogodi prije nego iduće godine novoimenovani članovi stožera prođu obuku. Podsjetio je na nedavne potrese u Zadru i Splitu, te izrazio nadu da neće doći do situacije u kojima bi građani ovisili o ovom stožeru. Dogradonačelnik Vlakić ostao je pri stavu kako su svi članovi spremni te da nema prostora za strah.