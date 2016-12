Zadarske patike obojane Lobelinom slikom zalaska sunca

Foto: Vedran SITNICA

Nagradu gradonačelnika Nasmiješeno sunce za novi suvenir za turističku 2016. godinu dobili su Borut i Lobela Gatara za Sunsetice. Borut Gatara je poznatiji kao organizator zadarske Vakanze - vaterpolskog amaterskog kupa te sudjeluje i u organizaciji utrke Wings for life. Za oba projekta je već dobio ovu nagradu, a ova treća po redu mu je još posebnija jer ju dijeli sa svojom petogodišnjom kćeri Lobelom.

Naime, Lobela je vodenim bojama naslikala poznati zadarski zalazak sunca i upravo se njezina slika aplicira na poznate tenisica Borova Startasice. Tako su nastale Sunsetice - narančasto-plave platnene tenisice u kojima bi se njihov vlasnik trebao osjećati kao da zadarski zalazak sunca uvijek nosi sa sobom. Tako to vidi Borut Gatara kojeg, kao i mnoge, fascinira pogled na zalazeće sunce sa zadarske rive.

- Jednom smo Lobela i ja šetali rivom u vrijeme zalaska, baš je bilo čisto nebo, a narančaste boje su se stapale s morem. Kako ona ima tu veliku svakodnevnu želju za crtanjem, pitao sam je može li mi to nacrtati kad dođe kući. Sama je birala vodene boje koje je vidjela, crtala je samo nebo bez sunca. To smo osušili i skenirali. Kad sam im u Borovo poslao sliku, pitali su me je li neka greška ili mutna slika, a kad sam im ispričao cijelu priču, oduševili su se. Zapravo je čak petnaestak nijansi na toj slici i onda kad se ona tiska na patike, ni jedan primjerak ne ispadne isti jer taj stroj ne aplicira uvijek isti dio slike. To nam se svima još više svidjelo, rekao je Gatara, dodavši da se moglo to napraviti i prema fotografiji, ali htjeli su da sve bude još posebnije.

Osim Sunsetica, Zadar već ima i svoje Heštegice, isto po Gatarinoj ideji. Na ženskom, muškom i uniseks izdanju ispisano je pet zadarskih najpopularniji heštegova s društvenih mreža. To su #LikeZadar, #SeaOrgan, #PozdravSuncu, #VakanzaZadar i #Zadar.

Prve zadarske Heštegice je dobio prvi čovjek grada, Božidar Kalmeta, ženske Heštegice ima Silvija Beretin, a Sunsetice već nosi Doris Pinčić. Prve male Sunsetice napravljene su, za koga drugoga nego li njihovu umjetničku autoricu, preslatku Lobelu Gataru. A njoj je drago što je njezin i tatin projekt dobio nagradu, iako je jako skromna. Kao svakom pravom djetetu, više je njoj do igranja i crtanja, nego do nagrada.

Sunsetice se za sad ne mogu kupiti u dućanu, već se naručuju iz kataloga. U izradi je trenutačno oko 100 komada, a ponosno će ih nositi i članice Relaksa, društvo športske rekreacije žena. Relaksice su, između ostalog, poznate i po vježbanju na Pozdravu suncu i sudjelovanju na utrci Wings for life pa eto i tu jedne poveznice.