Zadrani poklonili bodove u Sinju

Nakon višemjesečne stanke radi ozljede na teren se vratio Lovre Bašić

Foto: Zvonko KUCELIN

Zadar je ponovo izgubio. I to u A-1 ligi. I to u Sinju kod Alkara, protiv momčadi od koje je realno mnogo bolji. I to na nevjerojatan način. Zadrani su poklonili pobjedu sinjskoj momčadi, koja je iza sebe imala fantastično-fanatičnu atmosferu domaćih navijača. No, Zadar je 55 sekundi prije kraja imao +6. Nije bilo dovoljno. Jer je kod -3 Ivan Marinković napravio (dobar) prekršaj, ali preburno je reagirao i dobio tehničku pogrešku. Ipak Alkar je pogodio samo jedno od tri slobodna bacanja, no imao je ponovo napad (radi tehničke), kojeg je odlični Amerikanac Brandon Johnson iskoristio i odveo utakmicu u produžetak, gdje su Zadrani jednostavno prestali postojati. Alkari su burno proslavili pobjedu, a Zadrani pokunjeno napustili teren, doživjevši još jedan veliki šok u A-1 ligi gdje definitivno ne stoje dobro i gdje su u ovom trenutku daleko i od doigravanja.

A jedino što se u Sinju dobro dogodilo je povratak na teren Lovre Bašića nakon višemjesečnog izbivanja radi ozljede. S druge strane Zadar je ponovo igrao bez Jakova Vladovića i Marka Jurice pa je Neven Plantak ponovo igrao s malim brojem igrača.

Očekivana početna petorka je bila Mazalin, Vraneš, Brzoja, Marinković i Barać, a svoje minute vrlo rano dočekao je mladi organizator igre Toni Jelenković koji ove sezone nema preveliku minutažu. No, niti protiv Alkara se nije naigrao.

Nikako nije trener Zadra Neven Plantak mogao biti zadovoljan obrambenom reakcijom svojih igrača u prvoj četvrtini. Doduše, niti Sinjani se nisu branili na najbolji mogući način pa je nakon pet minuta Alkar vodio s 15:13 i to nakon dvije uzastopne trice, što je zadarskom strategu bio dovoljan razlog da pozove minutu odmora.

Veliki problem u prvih deset minuta Zadranima je predstavljao sinjski Amerikanac Brandon Johnson, jedan od najboljih igrača A-1 lige, koji je u prvoj dionici već postigao sedam koševa i tome dodao četiri asistencije.

Zadrani su imali čak 15 skokova više od Alkara, ali su promašili i čak osam od 14 slobodnih bacanja. S druge strane Alkar je imao Johnsona koji je ostvario fantastičan "triple double" s 28 koševa, 13 asistencija i 11 skokova (čovjek ima 185). U redovima Zadra najučinkovitiji bio je Ivan Marinković s 24 koša i sedam skokova, dok su Bašić i Mazalin dodali po 14 koševa.

ALKAR - ZADAR 89: 83

(26:22, 17:16, 17:16, 17:23, 12:6)

ALKAR: Jonnson 27, Boban 12, Salzburger, Modrić 5, Dominović 8, Zupc, Gaurina 2, Bilandžić 13, Jurela, F. Vučić, H. Vučić 16, Vučić 6. Trener: Damir Milačić.

ZADAR: Bašić 14, Vraneš 8, Jelenković 2, Krajina 7, Špaleta, Brzoja 11, Marinković 24, Tomas, Barać 3, Mazalin 14. Trener: Neven Plantak