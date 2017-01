Brrrrr, treninzi na 9 Celzijevih stupnjeva!

Dugo slušamo razna obećanja o poboljšanju uvjeta, ali još ništa od toga. Proći će i ova zima bez grijanja i bez izolacije. Osim toga, dogodi se i da nemamo tople vode u svlačionicama - kaže Igor Nikolić, tajnik Rukometnog kluba Zadar 1954

Foto: Marin GOSPIĆ

Ljeti je unutra vruće, a zimi hladno. Loša kombinacija za bilo kakav zatvoreni prostor.

- Da, tako je to godinama. Za nas ništa novo - kaže Roko Paleka, trener rukometaša Zadra koji se pripremaju za nastavak sezone u Prvoj ligi - jug. Palekina mlada momčad svaku večer trenira u dvorani Mocire, prostoru u kojem je naš fotograf Marin Gospić izmjerio 9 Celzijevih stupnjeva. A nije to ni blizu bio najhladnija večer u ovom mjesecu. Dvorana izgrađena prije 30-ak godina jedino je mjesto u Zadru, uz dvoranu OŠ Zadarski otoci na Bilom brigu, gdje se u zatvorenom prostoru može igrati službena rukometna utakmica (može se, dakako, i u dvorani Krešimira Ćosića, no za rukomet tamo nema mjesta). Mocire se praktično nikada ni nisu grijale, a radijatori, koji su ionako bili samo ukras, pregrađeni su gipsanim pločama kako bi se igrači zaštitili od ozljeda. Budući da je riječ o prostoru koji je napola betonski, a napola metalni i koji nema nikakvu izolaciju, bilo kakvo grijanje u ovakvim uvjetima čini se bacanjem novca. No, zašto se dvorana, primjerice, ne izolira? Samo bi taj potez značajno podignuo temperaturu, a da ne govorimo što bi se tek dogodilo kada bi se našlo rješenje i za grijanje.

- Dugo slušamo obećanja da se radi u tom smjeru, ali i dalje nema ništa od toga. Proći će i ova zima bez grijanja i bez izolacije. Kasnije kad se temperatura podigne imamo drugi problem, vrućinu. Osim toga, dogodi se i da nemamo tople vode u svlačionicama pa se igrači ne mogu otuširati, već nakon treninga moraju trčati kući - rezimira Igor Nikolić, tajnik kluba i pomoćni trener.

I tako, nakon što su pogledali rukometnu utakmicu u kafiću ispod jedine tribine igrači su krenuli prema svlačionici. A zapravo nisu ni trebali jer su sa sebe skinuli jedino jakne. Neki ni to.

- Prije nekoliko dana došao sam na trening, a igrači su me dočekali u jaknama. Kažem im, momci, pa nije baš toliko hladno. Dobro, te jakne su im bile neka fora, ali nije to daleko od stvarnosti - nastavlja Paleka koji kao diplomirani kineziolog vrlo studiozno pristupa svakom treningu. No...

- ... svi planovi brzo padnu u vodu jer za pravi trening igračima treba dati i povremeno nekoliko minuta odmora, što u ovakvoj dvorani nije preporučljivo. Jednostavno, igrač se zagrije, radi punim intenzitetom i onda mu onako vrućem kažete da ima dvije minute predaha. Pa sad vi ostanite zdravi u tim uvjetima.

- Stisnemo zube dok se ne zagrijemo, a onda, udri. Nema stajanja, inače smo gotovi ako se ohladimo - dobacio je Dino Bukva, jedan od najjačih aduta "plavih" koji je svojevremeno bio i u kadru mladih reprezentativnih selekcija. Kad krene trening više nitko ne razmišlja o skočnom zglobu, koljenima, gripi... Ostaje samo uzvik: Tko je najbolji - Zadar!