Hoćemo li ubuduće do Zagreba Mostom Jure Radića?

Prošlog tjedna zadarski župan Stipe Zrilić lansirao je inicijativu da se novi Maslenički most na autocesti A1 nazove imenom svog graditelja, pokojnog ministra graditeljstva i obnove Jure Radića. Iako je jedan od glavnih projektanata mosta bio i Zlatko Šavor, Jure Radić uvriježio se kao graditelj najpoznatijeg hrvatskog mosta.

- To je bila interna inicijativa ministarstvu i Hrvatskim autocestama kako bi odali počast i zahvalnost pokojnom Juri Radiću za zasluge u javno političkom i gospodarskom životu Republike Hrvatske, a i za zasluge u izgradnji novog Masleničkog mosta. U tijeku vojno redarstvene operacije Maslenica, 30. siječnja 1993. godine pokojni predsjednik RH dr. Franjo Tuđman položio je kamen-temeljac na novi Maslenički most, a u tom projektu je između ostalih sudjelovao i pokojni Jure Radić. Uz njegovo svesrdno zalaganje projekt je i realiziran. Posebno napominjem da je novi Maslenički most tada odredio trasu buduće autoceste i probijanje tunela kroz Velebit što je vrlo važno za sveukupni razvoj zadarskog područja, izjavio je župan Stipe Zrilić.

Da Zrilićeva inicijativa ima smisla, potvrđuje i nekad prva urbanistica grada Nives Kozulić koja je bila svjedok bitnih odluka koje su dovele do izgradnje novog Masleničkog mosta.

- Velika je zasluga Jure Radića ne samo u izgradnji Masleničkog mosta, nego i cijele obnove zadarskog zaleđa. Imali smo veliku sreću što smo imali upravo njega kao jednog od ključnih ljudi koji su određivali trasu buduće autoceste, a time i pozicioniranja Masleničkog mosta. Sjećam se koliko je tu otpora bilo iz Splita. Bivši prvi čovjek Splita Jakša Miličić tad je govorio kako se on nikad neće voziti tom cestom ako ona prođe kroz Zadar. Skraćeno, da nije bilo Jure Radića mi Zadrani bismo za Zagreb putovali autocestom, ali preko Knina, rekla je Nives Kozulić.

Jure Radić je zaslužan i za izgradnju novog Masleničkog mosta na mjestu u ratu srušenog mosta. Naime, malo tko je vjerovao da će se nakon izgradnje betonskog mosta, ponovno izgraditi čelični most. U jeku prijepora oko lokacije i trase buduće autoceste, Jure Radić je na prezentaciji organiziranoj u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta u Zadru diplomatski, ali sa znakovitim smiješkom odgovorio da će se stari Maslenički most obnoviti "...ako se za to pokaže potreba". Bura je itekako pokazala potrebu za alternativnim premošćenjem Masleničkog ždrila pa je na istom mjestu izrastao novi most.

Ako zbog ničeg drugog, preimenovanje mosta ne bi bilo loše zbog jedne, naoko bizarne proturječnosti. Naime, kad nekom kažeš da želiš prijeći Ždrilo preko Masleničkog mosta uslijedit će ono poznato pitanje: "Starog ili novog?" Novi Maslenički most zapravo je stari i obrnuto, pa ne bi bilo loše da onaj na autocesti A1 ponese ime nekog hrvatskog zaslužnika.