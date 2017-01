Povratak u gnijezdo

Uređenjem Kneževe palače napokon dobivamo koncertnu dvoranu kakvu Zadar odavno zaslužuje. Što to znači za Zadar za program koncertnog ureda i općenito našu glazbenu scenu, upitali smo Dinu Bušić, ravnateljicu Koncertnog ureda Zadar.

- Dobili smo natrag Koncertnu dvoranu nakon punih dvadeset i pet godina. Htjela bih istaknuti da je naprosto nevjerojatno da su zadarski glazbenici kroz to razdoblje nastavili raditi bez prostora i bez adekvatnih uvjeta još većom žustrinom i snagom. Napredovale su rapidno glazbene udruge, glazbene institucije, HNK Zadar obavljao je poslove organizacije svih manifestacija koje su bujale, a zatim je prije dvije godine osnovan i Koncertni ured Zadar! Glazbu nesretni događaj uništenja Koncertne dvorane nije uspio ni najmanje pokolebati, dapače, kao da ju je ojačao. Koncert Zadarskog komornog orkestra koji će se u Koncertnoj dvorani održati nazvala sam Povratak u gnijezdo. Oni se uistinu u svoje gnijezdo i vraćaju jer su tamo stasali, radili, svirali koncerte, održavali probe. To vrijedi i za pjevačko društvo Zoranić ali i druge udruge poput Gradske glazbe Zadar, Glazbene škole Blagoje Bersa... Svi oni će kroz Koncertni ured Zadar, koji prvenstveno postoji radi njih i publike, imati adekvatno opremljeno mjesto za rad u novoobnovljenoj Kneževoj palači i u izuzetnom ambijentu Koncertne dvorane braće Bersa. Osim što će koristiti Koncertnu dvoranu, ansambli će u koordinaciji s Koncertnim uredom imati pristup takozvanoj Kreativnoj dvorani (na 2. katu), gdje će moći održavati probe pred svoje nastupe. Uz to nam je omogućeno korištenje i Multimedijalne dvorane, a to će nam omogućiti rad s mladima, prostor za radionice, prezentacije, druženja, sve to s okusom glazbe!

* Kako je zamišljen koncertni program Kneževe, odnosno glazba u Kneževoj?

- Program Koncertnog ureda već sada je za potrebe Grada po meni opsežan. Samo prošle godine organizirali smo 38 koncerata. Ovisno o vrsti programa i potrebama, dio dosadašnjih programa Koncertne sezone ali i manifestacija koje produciramo (Glazbene večeri u sv. Donatu i Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova) zasigurno će se odvijati u Koncertnoj dvorani braće Bersa u Kneževoj palači. No sama Palača, Multimedijalna, Koncertna i Kreativna dvorana, otvaraju nam nove mogućnosti, pa će Koncertni ured Zadar u skladu s blagodatima koje je dobio na korištenje, a na čemu je neizmjerno zahvalan osnivaču, Gradu Zadru, zasigurno unositi nove, do sada neprakticirane sadržaje i programe.

* Znači li to da će se odstupiti od dosadašnjih "klasičnih" oblika?

- Od klasike kao žanra odustajati nećemo, naravno. A niti od klasičnih oblika druženja uz glazbu. Ali uz njih ćemo uvesti nove oblike, a to su radionice i predavanja kroz rad s najmlađom publikom, kako s vrtićima tako i osnovnim i srednjim školama, na glazbenim ali i interdisciplinarnim radionicama koje ćemo nadam se uspješno kreirati, kako samostalno tako i u suradnji s Narodnim muzejom Zadar. To je dugoročno ulaganje u publiku, ali ono se zasigurno i isplati. Uz to, ako Zadrani pokažu interes i reagiraju na prodaju pretplata, na jesen bismo uveli projekcije opera iz njujorške Metropolitan opere. A uz to se nadamo da ćemo popuniti jednu prazninu o kojoj svi Zadrani pričaju, a to je klupski tip druženja uz glazbu ili ples. Svakako, cilj je ponajprije privući Zadrane u Kneževu palaču i njima omogućiti kvalitetne sadržaje, pružiti im osjećaj topline kulturnog gnijezda kojeg su čekali četvrt stoljeća!