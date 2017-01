Suđenje Bibinjcu koji je pokušao pregaziti zadarskog inspektora kreće ispočetka

Devet godina od počinjenja kaznenog djela i šest otkako je Vrhovni sud RH ukinuo presudu kojom je 45-godišnji Bibinjac Romeo Kinda nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od dvije godine i deset mjeseci zatvora, na Županijskom sudu u Zadru suđenje u ovom slučaju kreće ispočetka.

Predmet je dodijeljen sucu Hrvoju Viskoviću koji je za idući tjedan zakazao prvo ročište. Kindi je u prvom postupku sudilo vijeće pod predsjedanjem suca Borisa Babića. Bio je optužen za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda zadarskom inspektoru za narkotike Josi Bubnjaru, a kako je to kazneno djelo Kinda počinio u vrijeme trajanja uvjetne kazne, ta mu je osuda opozvana.

Bibinjac s australskim državljanstvom nakon izricanja nepravomoćne presude pušten je iz pritvora do pravomoćnosti, no on je iskoristio zakonsko pravo na žalbu te okolnost da mu nisu bili oduzeti dokumenti pa je u međuvremenu otputovao u Australiju i godinama bio nedostupan hrvatskom pravosuđu.

Županijsko državno odvjetništvo Kindi je na teret stavljalo da je 17. srpnja 2008. godine u večernjim satima automobilom u Bibinjama pokušao pregaziti policajca Bubnjara. U optužnici se navodilo da je Kinda u pokušaju bijega pred policijskim službenicima Odjela za droge PU zadarske, koji su ga zaustavili, naglo startajući svojim BMW-om nasrnuo na Bubnjara, koji je pao na poklopac motora, a zatim i na asfalt te se zahvaljujući svojoj spretnosti samo lakše ozlijedio.

Kinda se na sudu branio da mu je u vožnji ispala kontaktna leća, te da je stao uz cestu kako bi ju pronašao. Ispričao je da ima veliku dioptriju te da "s -13 jako slabo vidi, čak i na razdaljini od svega metar, dva". Dodao je da mu je upravo u tom trenutku netko počeo lupati po automobilu, zbog čega se on prepao pomislivši kako su to ljudi kojima je bio dužan novac. Sudsko vijeće mu nije povjerovalo, a Vrhovni je sud presudu donesenu 2009. godine, dvije godine kasnije ukinuo u cijelosti i vratio na ponovno odlučivanje.