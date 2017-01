Zatrpale ih tricama

Foto: Vedran SITNICA

Zadranke su preksinoć u Puli upisale peti poraz u sezoni u dvoboju ekipa koje se nadaju plasmanu u doigravanje za prvakinje Hrvatske. Završne minute treće četvrtine pokazale su se presudnima nakon što su „bijelo-plave" odigrale odlično prvo poluvrijeme u kojem su u 18. minuti imale plus pet (27:32), a na poluvremenu je bilo 33:36. Nastavak je počeo serijom 6:0 domaćih koje je na kratko tricom primirila Jelenković za 39:39. Zadar se dobro držao do posljednje dvije i pol minute treće četvrtine u kojima su „zeleno-žute" pogodile tri trice (Hajdin, Perko, Đukić) i serijom 13:0 otišle na nedostižnih 68:50 uoči posljednjih deset minuta. Ipak, nisu se igračice s Višnjika predavale i 37 sekundi prije kraja približile su se na 77:73 nakon pet vezanih poena Jelenković. Osam sekundi prije kraja Hajdin je riješila sve dvojbe oko pobjednica. Borile su se Zadranke unatoč umoru nakon što su u osam dana odigrale tri utakmice, od toga dvije na gostovanju. Da je bilo malo više preciznosti sa slobodnih bacanja ili manje izgubljenih lopti od ukupno 24 rezultat je mogao biti i povoljniji. No, ni ovako u zadarskim redovima nisu nezadovoljni.

- Igrale smo hrabro i požrtvovno, pristup je bio jako dobar i malo nam je nedostajalo za pobijediti ovu utakmicu. Nemam što zamjeriti djevojkama koje su se trudile preokrenuti rezultat do zadnje sekunde - rekla je Marija Mazija, trenerica Zadra.

PULA ČT- ZADAR 79:76

(18:16, 15:20, 35:16, 11:24)

PULA - SC Mirna Pattinaggio. Gledatelja: 100.

PULA ČRNJA TOURS: Đukić 13 (1-1), Barukčić, Đikić 12 (4-4), Miletić 14 (2-6), Perko 13 (1-2), B. Trehub, Hajdin 9 (4-4), Prugovečki, B. Trehub, Ramljak 18 (4-6), K. Trehub, Vešligaj. Trener: Ivan Đukić.

ZADAR: Oštrić 2, Jelenković 11, Dujić 16 (4-6), Dedić 10 (2-2), Sikirić 9 (1-4), Nikpalj 8 (3-6), Mandić 7 (1-2), Čavić, Šolić 13 (1-2), Jelovac. Trenerica: Marija Mazija.

Šut za dva: Pula ČT 18-35 (51%); Zadar 23-43 (53%).

Šut za tri: Pula ČT 9-15 (60% - Đukić 4, Đikić 2, Perko 2, Hajdin); Zadar 6-16 (37% - Jelenković 3, Dujić 2, Nikpalj).

Slobodna bacanja: Pula 16-23 (69%); Zadar 12-22 (54%).

Skokovi: Pula ČT 32(6); Zadar 28(9).

Osobne pogreške: Pula ČT 17; Zadar 20.