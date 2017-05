Bulić: Vrsaljko je htio biti žrtva

Foto: Siniša KLARICA

Iako je član HDZ-a, Svemir Vrsaljko kandidirao se na nezavisnoj listi za dogradonačelnika Benkovca. I običnoj političkoj neznalici jasno je da ovaj potez znači automatsko isključenje iz stranke, no Vrsaljko sve ovo vrijeme sebe doživljava kao žrtvu vlastitih principa. Javnosti je poručio kako "mu je žao što Kalmeta i Plenković nisu saslušali njegove motive zbog čega ne može ići u izbornu utrku sa svojim stranačkim kolegama", očito očekujući kako će ga stranka nakon izborne avanture s drugom listom ostaviti u svojim redovima. Rukovodstvu je čak poručio kako se neće sam iščlaniti jer je "to za njega jako emotivno", ali "očekuje da ga oni isključe".

Vrsaljko tako 21. svibnja nije prošao u utrci za benkovačkog gradonačelnika, a njegov objektivni rejting u stranci pokazali su prije godinu dana rezultati na izborima izaslanika za Izbornu skupštinu županijskog HDZ-a kada je poražen s omjerom od 125:57 od javnosti poptuno nepoznatog Nikole Šegote iz Vukšića.

I dok Vrsaljko poručuje kako je žrtva poput bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića koji je izbačen iz stranke, predsjednika Gradskog odbora i budućeg benkovačkog gradonačelnika Tomislava Bulića pitali smo koji je zapravo trenutačni status Svemira Vrsaljka u HDZ-u, je li isključen ili se još uvijek čeka odluka stranke?

- Pa znamo koji je njegov status. Mi ne potpisujemo rješenje nikome i ne izbacujemo nikoga, a što će Županijski odbor napraviti njihova je stvar. Naš Glavni odbor nikome ne piše ispisnice, samo upisujemo članove. Ono što ćemo napraviti je to da ćemo Županijskom odboru uputiti izvješće o tome da je Svemir Vrsaljko, ali ne samo on, bio kandidat na nezavisnoj listi. Ja osobno, kao ni Gradski odbor HDZ-a Benkovca nećemo odlučivati ni o kome - kaže Bulić.

Na pitanje zašto izvješće o Vrsaljku nisu poslali mjesecima prije kada se kandidirao na nezavisnoj listi, Bulić odgovara:

- To je stvar procjene, odnosno političke utakmice. Mogli ste vidjeti u novinama Vrsaljkovu izjavu gdje se uspoređivao sa Zlatkom Hasanbegovićem i kada kaže da ga nitko nije kontaktirao. Što ću ja kontaktirati njega, pa valjda bi on trebao kontaktirati predsjednika stranke o svojim namjerama. Mene politikanstvo na taj način uopće ne zanima, ja sam čovjek malo drugačijeg profila nego što me možda netko vidi. Kao što je on procijenio kako će nastupiti, tako smo i mi procijenili kako ćemo mi nastupiti - kaže Bulić, dodajući kako nisu djelovali ni po čijim napucima:

- Zna se ukoliko idete na drugu listu automatski više niste član stranke. Vrsaljko je htio biti žrtva, a on žrtva nije jer je sam odlučio otići na nezavisnu listu, nitko ga nije natjerao na to - zaključuje Bulić.