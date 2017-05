Lijepa priča - Pitomača u Zadru

Foto: Arif SITNICA

Bilo je doista jako lijepo. I mi, kao i organizatori nadamo se da će ovi susreti postati tradicionalni. Osim mnogih naših sugrađana, ali i turista kako domaćih, tako i stranih, posebno su bili zadovoljni i dirnuti pažnjom prijatelja iz Pitomače - naši korisnici. Sveukupno je prikupljeno desetak tisuća kuna za potrebe naše Udruge - rekla je jučer Irena Palčić, predsjednica zadarske Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Svjetlo.

Naime, proteklog vikenda, u subotu poslijepodne - ova zadarska Udruga je zajedno s članovima Centra za kulturu Drage Britvića iz Pitomače, organizirala zabavno-degustacijsku večer pod nazivom Pitomača u Zadru. Gosti iz Pitomače predstavili su se svojom kuhinjom - izvornim specijalitetima njihova kraja, pa se tako na licu mjesta na zadarskom Forumu kušao gulaš, pekle su se kobasice, a bilo je i kolača.

Gastro ponuda sastojala se od 300 porcija lovačkog gulaša, 400 porcija kotlovine te 300 porcija pogačica i lepinja. Bilo je tu i oko 150 litara domaćeg vina, rakije i prirodnih voćnih sokova. Uz dobru spizu bilo je naravno, i izvorne glazbe Podravine uz tamburice, harmoniku, uz podršku domaćeg Đanija Maršana...

- Svaka je porcija koštala simboličnih 20 kuna i svatko je mogao kušati što je htio i napuniti "pjat" do vrha. No, moram naglasiti kako je za cijelu ovu priču najzaslužniji Rajko Stilinović, koji je inače, direktor festivala Pjesme Podravine i Podravlja u Pitomači, a godinama je vezan uz Zadar jer ljetuje u Punta Skali. Otkada se poznajemo, stalno je govorio kako mu je velika želja pomoći našoj Udruzi i na kraju je to učinio na najljepši mogući način. Nakon ove lijepe večeri dodao je i kako će se potruditi da se od sada, ova manifestacija za našu Udrugu, održava svake godine posljednjeg vikenda u svibnju - rekla je jučer Irena Palčić, predsjednica zadarske Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Svjetlo dodajući još, kako su gosti iz Pitomače bili po prvi puta u Zadru i ostali - fascinirani ljepotom grada.