Miroslav Tadić za kraj koncertne sezone

Posljednji koncert ove Koncerte sezone 2016./'17. u organizaciji Koncertnog ureda Zadar pripast će velikom umjetniku, jednom od najcjenjenijih svjetskih gitarista - Miroslavu Tadiću. Njegov nastup održat će se u četvrtak, 8. lipnja, u crkvi sv. Nikole s početkom u 20 sati.

Bit će to intimna večer uz gitaru u koncertnom prostoru koji je već oduševio kako ambijentom tako i fantastičnom akustikom s programom pod nazivom Tužbalice, igre i uspavanke.

Iako već dugo živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama i to kao pedagog na Sveučilištu u Kaliforniji, Miroslav Tadić nikad nije izgubio nit s glazbom balkanskog područja. Njegov program temelji se tako upravo na folklornim temama iz cijele balkanske regije, a njegove izvedbe su inventivne, virtuozne te ukusno aranžirane.

Repertoar koji ga inspirira omogućuje mu da, kako sam kaže, se iskaže kao gitarist, skladatelj, aranžer i improvizator, te da se osloni na svoje bogato glazbeno iskustvo.

Surađivao je s najeminentnijim glazbenicima današnjice iz različitih glazbenih svjetova, poput opernog pjevača Placida Dominga, jazz pjevačice Marie Joao, gitarista Vlatka Stefanosvskog, američkog skladatelja Terryja Rileyja ili Marka Nauseffa.

Napisao je glazbu za brojne eksperimentalne filmove, plesna i kazališna djela te nedavno i glazbu za hrvatski film "72 dana" Danila Šerbedžije. U posljednjim godinama koncentrirao se na razvijanje improvizacijskog pristupa glazbi u kojem kombinira materijale iz različitih izvora, uključujući barok, europsku i indijsku klasiku, flamenco, istočnoeuropski tradicionalni folk, blues, jazz i rock.

Ovaj koncert posljednji je u nizu od sveukupno 26 koncerata u Koncertnoj sezoni Zadar 2016./'17. koja se održala pod sloganom ...jer glazba oplemenjuje! Uz tu brojku valja napomenuti i dodanih 11 programa (koncerti, predavanja, okrugli stol, instalacije ) koje je Koncertni ured organizirao tijekom veljače, a sve u sklopu programa Povratak u palaču u povodu otvorenja Kneževe palače.

- Sezonu smo započeli hommageom velikom hrvatskom skladatelju Igoru Kuljeriću koncertom Zbora HRT-a, publici priuštili niz koncerata vrhunskih komornih glazbenika poput koncert majstora Berlinskog radijskog orkestra Ereza Ofera, pijanistice Elisavete Blumine, izuzetnih glazbenika Litavskog klavirskog trija i jednog od naših najvećih pijanista Lovre Pogorelića. Drugu godinu za redom održali su se božićni koncert (crkva sv. Nikole - ansambl Antiphonus s programom nepoznatih hrvatskih božićnih napjeva) i korizmeni koncert (Koncertna dvorana braće Bersa - Ljiljana Šišeta Vrbančić i Oliver Vrbančić s programom gospel pjesama), podsjetili su iz Koncertnog ureda.

Prodaja ulaznica za koncert Miroslava Tadića je na Info pultu Kneževe palače od 1. lipnja u vremenu od 11 do 13 i 18 do 20 sati te pred koncertnim prostorom od 19 do 20 sati. Cijene ulaznica su 70 i 60 kuna.