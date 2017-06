Gimnazijalci Nazora u Donatu primili diplome

Ja vam govorim kao vaš ravnatelj, vi uistinu jeste budućnost. Možete ovu državu koja je u teškim problemima izvući na pravi put. To se može učiniti samo znanjem, ono je moć, poručio je maturantima ravnatelj Šimičević

Foto: A. SITNICA

Svečanom dodjelom diploma u crkvi sv. Donata, maturanti Gimnazije Vladimira Nazora, oprostili su se od svojih profesora, razrednika i srednje škole.

U prekrasnom ambijentu najpoznatijeg simbola grada Zadra, svečana dodjela diploma započela je izvedbom hrvatske himne nakon čega je maturante, njihove roditelje i profesore prigodnim riječima pozdravio ravnatelj Rade Šimičević.

- Ovo je definitivno kraj vašeg srednjoškolskog obrazovanja jer je u srijedu bio posljednji dan državne mature. U 15 godina, koliko sam ravnatelj u Gimnaziji, mogu reći kako ste najbolja generacija po ponašanju, da ste malo bolje učili bilo bi super, ali sve ciljeve koje smo postavili, vi ste ih napravili odgovorno, zrelo i pametno. Nadam se da ćete tako činiti u budućnosti, kazao je Šimičević.

Četiri godine prošle su za trenutak, iako se možda nije uvijek tako činilo, ali vrijeme je doslovce odletjelo. Uz smijeh, suze, prijateljstva, generacija maturanata 2016./2017. za sobom odnosi znanja i sposopbnosti, postali su zreli i odgovorni mladi ljudi.

- Nemojte se bojati. Sve ono što zamislite, možete i ostvariti uz energiju, volju i rad. Recite sami sebi, ja to mogu, ja to hoću, idem naprijed. Vi mladi ste budućnost, to su doduše floskule koje često koriste političari, ali ja vam govorim kao vaš ravnatelj, vi uistinu jeste budućnost. Možete ovu državu koja je u teškim problemima izvući na pravi put. To se može učiniti samo znanjem, ono je moć, a onaj tko ima moć može ići naprijed, poručio je svojim bivšim učenicima ravnatelj Šimičević.

Zahvalio je svim profesorima koji su se u posljednje četiri godine trudili na što kvalitetniji način prenijeti znanja i pokazali kako su dobri učitelji te kako vjeruje da će kroz nekoliko godina dio bivših učenika nadmašiti svoje učitelje.

- Hvala vam što ste se upisali u Gimnaziju Vladimira Nazora, nadam se kako smo se pokazali kao dobri odgojitelji. Za kraj vam još jednom svima zajedno čestitam i želim vam da uspijete u svojim nakanama dalje u životu, dodao je Šimičević.

Diplome su učenicima podijelili njihovi razrednici, a ravnatelj je prigodno darivao cvijeće.

Nakon podjele diploma u crkvi sv. Donata zaorila se pjesma, kako to i biva u svečanim trenutcima.