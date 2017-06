Mladen Grdović pomeo konkurenciju s "Istrijanko ruku ti prosin"

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

Mladen Grdović je skladbom Istrijanko ruku ti prosin (Šeprić - Šeperić) pobijedio u srijedu navečer na drugoj večeri Festivala Melodije Istre i Kvarnera 2017., koja je održana u malinskoj na otoku Krku. Ova skladba je dobila najviše, 105 glasova žitelja Malinske. Festival Melodije Istre i Kvarnera 2017. krenuo je iz Opatije krenuo na putovanje tijekom kojeg će posjetiti Kastav i Rašu, da bi finalno zapjevao u, matičnoj luci, Rijeci.

Na drugo mjesto druge večeri festivala plasirala se pjesma Živet će vavik naša beseda (Grubišić - Pilepić/Grbac) s 89 glasova, a treću je poziciju zauzela Nina Fakin sa skladbom Ča je život (Baša - Pilepić) i 86 glasova.

Ako glasove prve i druge večeri MIK-a pretočimo u bodove, dobit ćemo sljedeću situaciju: na prvom se mjestu u ukupnom poretku nalaze Edi Šegota, Voljen Grbac i Joso Butorac sa 46 bodova, drugo mjesto dijele Nina Fakin i Mladen Grdović s 39 bodova, a treća ukupno je Martina Majerle s 33 osvojenih bodova.

Pogled u nebo i nepovoljna meteorološka predviđanja organizatore su u srijedu navečer primorali da festivalsku večer s „friško" obnovljene Rive premjeste u Školsku sportsku dvoranu osnovne škole. No, ni jugo, ni vjetar nisu MIK-u i domaćinima pomrsili račune. Prepuna školska dvorana bila je premala za sve one koji su htjeli odslušati nove mikovske pjesme. Jedva bi čovjek iglu ubacio među silno mnoštvo koje je neumorno pljeskalo od prve do zadnje minute festivala. Nakon festivalske špice i pozdravne „Dobra van večer", među izvođače su se popeli i prvi čovjek Općine Malinska Dubašnica Robert Anton Kraljić te prvi čovjek MIK-a Andrej Baša, koji su razmijenili prigodne darove.

- Drago nam je što ste opet s nama, u Malinskoj, gdje domaća beseda ima posebno mjesto, rekao je Kraljić i zahvalio se mikovcima što su priredili još jednu nezaboravnu večer dobre pjesme, pozitivnih vibracija i energije koju samo mikovci mogu stvoriti.

Čine se da straha za budućnost jedinog putujućeg Festivala nema, jer i u Malinskoj rastu mlade nade MIK-a. U revijalnom programu nastupile su učenice 8. razreda Osnovne škole Malinska Dubašnica Nika Orešković i Monika Ivanović koje su na vlastiti način iznijele poznate mikovske hitove.

Krčki trolist što ga čine dvije općine i jedan grad, odnosno Grad Krk i Općine Malinska - Dubašnica i Punat, još je jednom dokazao istinitost izreke „zajedno smo jači". Ove tri jedinice lokalne samouprave zajedničkim snagama financiraju MIK i izmjenjuju se kao domaćini.