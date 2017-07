Novog načelnika dočekao spor koji bi mogao zatvoriti Općinu

Ne daj Bože, da izgubimo ovaj spor, za kojeg ja i moji suradnici kao i vi vijećnici, niste "ni luk jeli ni mirisali" jer je općinska vlast 1999. godine prodala Kuline RO-RO gradnji s ciljem izgradnje turističkih sadržaja, a kojima nema ni traga ni glasa, morat ćemo zatvoriti Općinu jer se radi o dva godišnja proračuna, ističe načelnik Begonja

Foto: Velimir BRKIĆ

Općinsko vijeće u novom sazivu sastalo se na poziv predsjednika Nikice Begonje (HDZ) na prvoj radnoj sjednici. U njezinom radu pored vijećnika aktivno su sudjelovali načelnik Gašpar Begonja (HDZ) donačelnica Nina Stojčević (HDZ) te pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Zrinko Skoblar.

Da bi se uopće moglo donositi odluke imenovano je Povjerenstvo za Statut i Poslovnik u sastavu Iva Barunčić (HDZ) - predsjednica te članovi Ante Mustać i Ana Skoblar oboje iz HDZ-a.

Od desetak točaka dnevnog reda vijećničku pozornost u najvećoj je mjeri zaokupilo usvajanje odluke o raskidu ugovora o pružanju pravne pomoći kojeg je Općina sklopila s Ivicom Begonjom odvjetnikom iz Privlake s uredom u Rijeci još 2. siječnja 1998. godine. Po navedenom prijedlogu otkazni rok počinje teći 1. kolovoza i ističe 31. listopada 2017. godine.

- Pobjedom na ovim izborima, koji moraju biti konačna prekretnica na bolje u svim segmentima, smatramo da Ivica Begonja mora otići. Mi želimo imati ljude od povjerenja i njegovog je rada 20 godina dovoljno, pojasnio je načelnik Gašpar Begonja ustvrdivši da se ovdje ne radi o nikakvom revanšizmu.

- Kada sam 29. svibnja i službeno preuzeo Općinu na stolu me dočekao odštetni zahtjev poduzetnika i jednog og suvlasnika tvrtke RO- RO gradnja iz Zagreba Želimira Dodera u kojem on traži od nas 21 milijun kuna na račun uplate koja je izvršena na prodaju općinskog zemljišta Kulina kod Virskog mosta veličine 160.000 metara četvornih, a o kojemu se još i danas vode sudski sporovi i koje se ovog trena nalazi u vlasništvu RH. To je ozbiljan problem kojeg moramo na rješavanje dati u ruke jednom provjerenom odvjetničkom timu da nas brani. Ivica Begonja je na taj predmet izjavio žalbu sudu i rasprava je zakazana 29. kolovoza. Ja osobno u Begonjino profesionalno obavljanje posla ne vjerujem. Ne daj Bože, da izgubimo ovaj spor, za kojeg ja osobno i moji suradnici kao i vi vijećnici niste "ni luk jeli ni mirisali" jer je onodobna općinska vlast 1999. godine prodala Kuline RO-RO gradnji s ciljem izgradnje turističkih sadržaja, a kojima nema ni traga ni glasa, morat ćemo zatvoriti Općinu jer se radi o dva godišnja proračuna. Ovo je jedan od ključnih problema gdje sam ja sa svojim suradnicima ocijenio da se trebamo zahvaliti odvjetniku Begonji. Ako to vi vijećnici podržite ta će odluka u zakonskom roku stupiti na snagu, pojasnio je načelnik Begonja. Predložio je da se ubuduće s odvjetničkim uredom Kamber-Nakić-Kranjčec sklopi ugovor o zastupanju Općine Privlaka.

Nezavisni Luka Grbić podržao je načelnikov prijedlog dodavši kako je odvjetnik Begonja velik broj predmeta izgubio na sudovima na štetu Općine čime je došao u sukob s velikim brojem mještana. Oporbeni vijećnik Željko Zorić je, pak, kazao kako će ostati suzdržan budući da je u prošlom mandatu prozvani Ivica Begonja bio vijećnik njihove stranke. Za Begonjino razrješenje glasovalo je deset vijećnika dok je Zorić ostao suzdržan. Oko novog odvjetničkog ureda svi su bili jedinstveni.

Nakon poduže rasprave uz osam glasova "za" i "tri" suzdržana usvojena je odluka da se ide u izradu UPU-a zone Turističkog naselja Sabunike tj. čitavog predjela tamošnje šumice veličine oko 40.000 metara četvornih prostora.