Meštrović: Kalmeti će mnogi okrenuti leđa, ali ja neću!

Foto: Zvonko KUCELIN

I dok nakon povlačenja Zorana Milanovića s mjesta čelnog čovjeka SDP-a borba "za vlast" tek počinje, a javnost se iz dana u dan "zabavlja" novim kandidaturama, jedan umirovljeni srednjoškolski profesor povijesti i filozofije koji je 90-tih godina prošloga stoljeća bio sinonim i svojevrsna ikona zadarskog SDP-a, također pomno prati razvoj situacije... No, onako neopterećeno, umirovljenički i sa smiješkom.

Danas 77-godišnji Romano Meštrović, nekoć vrlo aktivan predsjednik Županijskog SDP-a i saborski zastupnik u vrijeme Vlade Ivice Račana, iz politike se potpuno povukao.

- Godinu dana nakon što sam predao dužnost predsjednika Županijske organizacije SDP-a potpuno sam se povukao. Ništa više nije bilo isto i nije imalo smisla biti u aktivnoj politici ako ne možete utjecati i mijenjati stvari ili pak, ako vas netko u nešto uvjerava bez argumenata. Nisam želio ostati u SDP-u samo da bih imao člansku iskaznicu i plaćao članarinu - kaže Romano Meštrović dodajući, "bilo je lako, dok je bilo teško".

Što mislite o današnjem SDP-u i aktualnoj situaciji u stranci?

- Danas su se pojavili neki ljudi od vrha do dna koji se busaju u prsa i kažu da su oni stvarali SDP, a lažu. I to se može vrlo lako dokazati i argumentirati. Primjerice, gospođa koja nikada neće biti predsjednica stranke jer je iz nje izbačena, stalno glorificira Ivicu Račana i tvrdi kako je on provodio demokraciju puno vještije i suptilnije. No, činjenica jest da kada je izgubio izbore i kada sam ja javno tražio da zbog toga odstupi, onda je on tražio da se mene izbaci iz stranke po hitnom postupku. Međutim, moji kolege u Zadru to tada nisu dopustili. On je bio demokrat kad je bio slab. U trenutku kad je ojačao to više nije bio. Velika većina danas govori neistine. Mislim da je vrijeme da stari - bez obzira na iskustvo odstupe i prepuste mjesto - mladima.

Jednom ste zgodom spomenuli da ćete ispričati pravu istinu o tome tko je zapravo zaslužan za izgradnju tunela Sveti Rok i autocestu?

- Mislim da bi bilo pravedno da javnost zna, a i buduće generacije kako je nastao "zadarski tunel". Cijelu tu priču iz prve ruke ispričao mi je Jure Radić koji je, nažalost, nedavno prerano preminuo. Mislim da je on jedan od nekolicine tih ljudi koji zaslužuje puno pažnje i zahvalnosti. Prvi koji je imao viziju tunela i autoceste prema Zagrebu bio je Boris Projić još 60-ih godina prošloga stoljeća. Osim njega, tu su još bili pokojni Nado Predovan i gradonačelnik Kažimir Zanki. Tada je bivši direktor Luke, Vjekoslav Šuljić sa suradnicima organizirao čak i simpozij na tu temu, a sudjelovao je Jure Radić kao mladi asistent. Kad je počeo rat i kada su sela oko Zadra počela "padati", pokojni predsjednik Franjo Tuđman pozvao je Juru Radića i upitao ga za mišljenje na koji bi način mogli u tim teškim vremenima ohrabriti Zadrane. Tada se Jure Radić sjetio tog projekta i rekao Tuđmanu da bi trebalo otvoriti radove na tunelu.

Što mislite o aktualnoj zadarskoj vlasti - gradonačelniku Božidaru Kalmeti i županu Stipi Zriliću?

- Mislim da je gradonačelnik Kalmeta napravio jako puno za Zadar i izvrsno smo surađivali. Bez obzira na stranačke iskaznice, zajedno smo gurali sve zadarske projekte bez ikakve računice. Mogao bih čak reći da smo postali prijatelji i imam jako pozitivno mišljenje o njemu kao čovjeku. Ako ima grijeha, neka odgovara. Ukoliko se to dokaže, mnogi će mu okrenuti leđa, ali ja neću - nikada. To isto vrijedi i za Zdravka Livakovića. Jer, da nije bilo njega i njegovog projekta vezanog uz Gaženicu, odnosno da nije bilo njih dvojice, Gaženice ne bi bilo. Jesu li se u cijeloj toj priči oni okoristili, ja to ne znam. Što se tiče župana Zrilića, ne poznajem ga dovoljno kao osobu. Mislim da dobro, profesionalno obavlja posao.

