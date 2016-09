Obična sol na domaće tržište, a cvijet soli Japancima

Foto: Branko BOŽIĆ

Ovih su dana radnici Solane s morskih bazena u skladišta dopremili posljednje prikupljene kilograme soli, čime je okončana ovogodišnja berba soli. Česte obilne kiše i prolomi oblaka tijekom svibnja i lipnja učinili su svoje tako da je sezona berbe krenula 25. srpnja što je dosta kasnije u odnosu na višegodišnji prosjek. Tijekom ljeta u par navrata na bazene se izlilo preko 170 litara kiše na četvorni metar što je iz ruku solara odnijelo do tisuću tona soli. Ali unatoč tome solari se ne žale. Svjesni su da njihov rad isključivo ovisi o ćudima prirode te se prisjećaju kako su ih ne tako davno ljetne kiše i bujice ostavila bez zrna soli.

Naime, u ninskim se bazenima soli preko 65 godina bez prekida proizvodi sol starim izvornim načinom, a tijekom ovosezonske žetve prikupljeno je i u skladišta dopremljeno 1.100 tona ekološki i biološki zdrave obične soli te 5,5 tona ekološkog cvijeta soli koji iz godine u godinu postaje sve prepoznatljiviji brend Solane Nin ne samo na domaćem već i inozemnom tržištu i to posebno na japanskom.

Za svih aktivnosti koje u zadnjih nekoliko godina nova uprava i vlasnici Solane provode na terenu ninska sol dobila je koncem prošle godine od strane EU-a BIO certifikat. Time je Solana Nin postala je jedina solana na Jadranu s ekološkim certifikatom. Projekt ekološke certifikacije sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj te Ministarstvo poduzetništva i obrta, a investicija je iznosila 1,4 milijuna kuna. Na tržištu se to odrazilo povećanom potražnjom te svakodnevno na adresu Solane stižu novi upiti kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva. BIO znak nose sva pakiranja ninskog cvijeta soli, grube kristalične i sitne, nejodirana soli te probrane terapeutske soli. To je bilo moguće postići jer su se većim dijelom modernizirali proizvodni pogoni kroz proteklih nekoliko godina u što su uložena pozamašna financijska sredstva. Sve je usklađeno sa strogim EU propisima po kojima se sada proizvoditi sol počevši od kristalizacije do pakiranja uz rigorozni nadzor europskih ekoloških inspekcija.

- Već se pripremamo za narednu godinu. Do ponovnog punjenja bazena morskom vodom naši će djelatnici uz ostale poslove provesti detaljan izvid stanja međica te posebno bazena na kojima se obavlja kristalizacija morske soli. Strateški fokus Solane Nin za 2017. godinu i plan investicija usmjerit ćemo prema novim proizvodima, otkrivanju novih tržišta te planiranju novih aktivnosti. Kada je riječ o tržištu, prodaji te plasmanu naše soli moram kazati kako ćemo gotovo sve količine obične soli plasirati na domaće tržište, riboprerađivačku industriju te za zimsko održavanje prometnica u Hrvatskoj dok ćemo cvjetnu sol pored japanskog tržišta nastojati plasirati u zemlje šire regije te na tržišta Amerike i Kanade, kaže voditelj ninske Solane Ivan Tomić, dodajući još kako je prije pet godina u Solani otvoren Muzej soli sa suvenirnicom.