Od ideje do biciklističkog pokreta u kojemu je sudjelovalo 3.400 biciklista!

Foto: Branko BOŽIĆ

Točnim i preciznim brojkama: čak tri tisuće i 397 biciklista i rekreativaca sudjelovalo je na svih 17 dosadašnjih Virskih biciklijada! Od 2011. godine do novog nedjeljnog okupljanja biciklista iz cijele Hrvatske, potom i Slovenije, Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Češke i Slovačke, staza od Branimirove obale u Zadru do virske rive tijekom tih pet godina postala je sinonim obiteljskog okupljanja, zabave i druženja svih ljubitelja biciklizma i zdravog načina života.

Drugim riječima, od ideje jedne zadarske studentice kako bi kalorije sa Silvestrova trebalo potrošiti vozeći bicikl od Zadra do Vira, pa do prepoznatljivog biciklističkog happeninga koji se održava tri puta godišnje i čeka s nestrpljenjem, prijeđen je dugačak razvojni put. U početku su, izuzev seniora iz njemačkih turističkih grupa koje su agencijskim posredstvom redovito pratili biciklijadu, najstariji sudionici bili 50-godišnjaci, a najmlađi osnovci viših razreda. Danas su najmlađi 4 ili 5-godišnjaci u pratnji svojih roditelja, baka i djedova te uz stalnu potporu legendarnog zadarskog biciklističkog asa Šime Bajla, koji je nezaobilazan sudionik biciklijada. Ili, od početnih 17 sudionika, koji su poželjeli skinuti „kilogram-dva viška" nakon Nove godine, na zadnjoj održanoj 17. biciklijadi, pet godina kasnije, okupilo se 498 biciklista i biciklističkih rekreativaca s prepoznatljivim sadržajem: start na Branimirovoj obali, pa potom 30-ak kilometara vožnje biciklističkom stazom do Virskog mosta i otokom do virske rive na - feštu! Uz pašta-fažol s kobasicama, gulaš na lovački s veprovinom ili buzaru s dagnjama, također i s bogatim nagradnim fondom biciklističke opreme i tombolom, nakon koje se najsretnijem sudioniku dodjeljuje bicikl. Naravno, uvijek i s glazbom uživo.

- Biciklijade na Viru su nešto posebno! Nikad nam ništa ne nedostaje, a domaćini se zaista trude ugoditi nam na svaki način. Virskim biciklijadama se uvijek najviše radujem, riječi su poznatog zadarskog sportskog pedagoga i rukometnog djelatnika Miše Volarevića, koji nikad ne propušta biciklističku rekreaciju na Viru. Zato Virska biciklijada danas više nije ideja - nego biciklistički pokret.

- Na Viru želimo razvijati sportske aktivnosti i rekreaciju tijekom cijele godine kako bi bili prepoznati kao obiteljska i izletnička destinacija. Biciklijade su manifestacije zdravog načina života, kojima se kao organizatori najviše radujemo, jer iz godine u godinu okupljamo sve veći broj ljubitelja biciklizma i zdravog načina života. Naša je misija biti srdačan i ljubazan domaćin te da se svi koji dođu na otok, osjećaju kao u svojoj kući, poručio je u ime organizatora biciklijade Željan Kalac, direktor destinacijske menadžment kompanije „Vir turizam", koja sa svojim kuharima i konobarima iz restorana „Kotarina" te cijelim destinacijskim timom, unaprjeđuje i razvija ovaj oblik rekreacije i druženja na otoku.