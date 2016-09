Pašman digao rodiljne naknade, a sufinancirat će i udžbenike

U socijalnom paketu mjera kojima Općina Pašman stimulira ostanak na otoku, jedna od najpopularnijih je porodiljna naknada za novorođenu djecu.

- Općina Pašman već godinama isplaćuje porodiljne naknade za novorođenu djecu. Smatramo da je to jedna od važnijih mjera kojom želimo stimulirati mlade obitelji da ostanu na otoku. Visinu naknada već smo jednom mijenjali, a na ovotjednoj sjednici Općinskog vijeća donijeli smo odluku o novom povećanju. Tako ćemo sada za prvo dijete umjesto 2.000, isplaćivati 5.000 kuna, za drugo dijete obitelj će umjesto 4.000 dobiti 12.000 kuna, a za treće smo sa 6.000 naknadu podigli na 16.000 kuna, plus 6.000 kuna za svako sljedeće dijete, pojašnjava načelnik Andro Magić te dodaje kako se, primjerice, 2014. godine rodilo 14 beba, 2015. osamnaest, a u devet mjeseci ove godine 15, s tim da će 2016. premašiti lanjsku brojku.

Uvjet za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu je da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Pašman najmanje dvije godine. Na sljedećem vijeću, najavljuje Magić, koje će se održati najkasnije potkraj listopada, očekuje se donošenje mjera za sufinanciranje poljoprivrednika i poduzetnika.

I ove godine sufinancira se nabava udžbenika i školskog materijala učenicima s prebivalištem na području Općine Pašman, i to samohrani roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Pašman ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.500 kuna po učeniku. Obitelji s troje ili više djece koja se redovno školuju i imaju prebivalište na području Općine Pašman ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500 kuna po učeniku. Učenici koji pohađaju OŠ Vladimira Nazora u Neviđanima i imaju prebivalište u Općini Pašman od prvog do četvrtog razreda, a čija ukupna mjesečna visina prihoda kućanstva ne iznosi više od 5.000 kuna, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500 kuna po djetetu, a učenici koji pohađaju OŠ Vladimira Nazora u Neviđanima i imaju prebivalište na području Općine Pašman od petog do osmog razreda, čija ukupna mjesečna visina prihoda kućanstva ne iznosi više od 5.000 kuna, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 800 kuna po djetetu.

Učenici srednjih škola na području Zadarske županije, koji su prošlu školsku godinu završili s odličnim uspjehom, imaju prebivalište na području Općine Pašman te su završili osmi razred u OŠ Vladimira Nazora u Neviđanima, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu u iznosu u iznosu 500 kuna.

Iako je rok za predaju zahtjeva za sufinanciranje udžbenika bio 30. rujna, načelnik ističe da će se zahtjevi primati i nakon toga datuma.