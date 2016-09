Sva djeca u jednoj prostoriji jer nema uvjeta za odvojeni rad skupina

Život u malim sredinama, gdje se čini kako ima puno prednosti za odgoj djece i njihovo odrastanje, ipak je nešto drugačije od, na prvi pogled, idilične slike prirode, kao što je to u Lišanima Ostrovičkim. Radi se o naselju s 500-injak stanovnika smještenom na rubu Zadarske županije, koje je bliže Šibeniku, nego svom županijskom sjedištu Zadru. Nakon Domovinskog rata dio se stanovnika vratio u Lišane Ostrovičke, ali s njime i potrebe mladih obitelji koje su ovdje odlučile živjeti.

Škola je osmogodišnja, ali i u njoj je sve manje djece, pa se nastava održava i u kombiniranim razredima. Unatoč manjku djece u školi, kada se radi o uvjetima, oni su manje više standard koji imaju učenici i u većim sredinama, uz dodatak kako im nedostaje sportska dvorana. Ipak, najveći problem koji ističu roditelji djece predškolskog uzrasta je dječji vrtić Zlatni ključić, odnosno igraonica. Program za 24 djece, koja su u ovoj pedagoškoj godini upisana u ovaj vrtić, je 5-satni boravak, jer uvjeta za više od toga jednostavno nema. Među upisanom djecom 14- ero njih bi trebalo pohađati "malu školu", ali uvjeta za organizaciju dviju skupina neovisnih jedna od druge trenutačno jednostavno nema.

Tijekom našeg posjeta Zlatnom ključiću djeca su se, kao i u drugim opremljenijim vrtićima, igrala s onim što od didaktičke opreme imaju, ali tog jutra zbog bolesti je bilo tek 16-oro mališana, pa je i odgajateljici bilo jednostavnije brinuti se o svoj djeci. Kako smo vidjeli, uz veliku prostoriju u kojoj borave djece postoji i priručna kuhinja, te nekoliko manjih prostora koji bi se mogli iskoristiti za odvojeni rad s djecom predškolskog uzrasta. Ivica Musić, načelnik Općine Lišane Ostrovičke, kojemu je ovo prvi mandat, tvrdi kako općinska uprava čini sve da se stvore bolji uvjeti za najmlađe Lišance.

- Problem je u neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, jer je zgrada u kojoj se nalazi vrtić jednim dijelom izgrađena na privatnoj parceli. Vlasnica je spremna to prodati, a nakon toga bi se ovaj prostor trebao legalizirati. Tu se može organizirati igraonica, no ne i jaslička skupina jer za to nemamo uvjete. Naš godišnji izvorni prihod proračuna je 400 tisuća kuna i mi jednostavno nemamo novca za više od toga. Druga mogućnost je da se organizira područni vrtić nekog drugog DV-a. Trenutačno imamo 24 djece i jednu odgajateljicu, a tijekom listopada bi trebali primiti još jednu, koja će raditi četiri sata, kazao je Musić.

Rješenjem Ureda državne uprave u mjesnoj osnovnoj školi bi se trebao organizirati program za djecu predškolskog uzrasta, dok bi dječja igraonica ostala u zgradi na lokaciji na kojoj djeca trenutačno borave.

- Kroz pola godine bi trebali rješiti ovaj problem na lokaciji gdje se nalazi igraonica. Kada se riješe imovinsko-pravni odnosi, možemo početi i rješavati problem s ostalim uvjetima, kao što je kuhinja jer smo u kontaktu s nadležnim ministarstvom, a vezano uz pomoć u opremanju prostora, tvrdi Musić.

Na lokaciji kod zgrade općinske uprave u planu je gradnja društvenog doma, gdje bi se trebala nalaziti i dječja igraonica jer financijskih uvjeta za više od toga u proračunu Lišana Ostrovičkih jednostavno nema.

-Želimo prvo riješiti imovinsko-pravne odnose na lokaciji aktualne igraonice, pa ćemo vidjeti što ćemo nakon toga poduzeti. Mi imamo nekoliko varijanti za dječju igraonicu, ali za vrtić trenutačno nemamo jer novca za to nema. Svakako ovo nije dugoročno rješenje, ali još uvijek su obitelji povezane te pomažu jedni drugima, zaključio je načelnik Lišana Ostrovičkih.

I tako život u zaleđu Zadarske županije za obitelji s malom djecom i onima, koji imaju sreće da su zaposleni, daleko je od idealnoga, iako je, uz malo više truda, problem mladih obitelj već odavno trebao biti riješen.