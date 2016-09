Vidaku za ubojstvo Špara prijeti od pet do 20 godina zatvora

Foto: Zvonko KUCELIN

Nakon dvomjesečne istrage Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je pred zadarskim Županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 61-godišnjeg Svetka Vidaka zbog ubojstva 45-godišnjeg Davora Dade Špara.

- Okrivljenika se tereti da je 5. kolovoza 2016. godine u mjestu Rupalj, oko 18 sati, u nakani da usmrti 45-godišnjeg hrvatskog državljanina D. Š., iz pištolja marke Bereta, kojeg je ilegalno posjedovao, ispalio hitac u potiljak oštećenika i nanio mu tešku i po život opasnu ozljedu (strijelna rana glave), koja je imala za posljedicu moždanu komu u kojoj je oštećenik i preminuo 12. kolovoza 2016. u Općoj bolnici u Zadru, stoji u priopćenju zadarskog ŽDO-a objavljenog na službenoj internetskoj stranici gdje se nadalje navodi i kako je u optužnici predloženo produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja djela na slobodi.

Vidak je uhićen odmah nakon što je počinio kazneno djelo, a policija je tada izvijestila kako je do oružanog obračuna došlo nakon verbalnog sukoba koji se odigrao na asfaltnom puteljku ispred Šparova imanja.

Špar je preminuo od zadobivenih ozljeda pet dana kasnije u OB Zadar, a ŽDO je nakon određivanja istražnog zatvora Vidaku otvorilo istragu tereteći ga za teško ubojstvo u pokušaju.

Razlozi zbog kojih je Vidak iz neposredne blizine Šparu u potiljak ispalio hitac iz pištolja kalibra 6,75 milimetara nije službeno obznanjen, a neslužbeno se moglo doznati kako je on povezan sa zategnutim odnosima između Špara i Nijemca Geralda Schulla koji je s njim još 2014. godine sklopio ugovor o najmu kuće i terena na 20.000 metara četvornih. Schull je, među ostalim, na tom terenu smjestio svoje pse - trofejne haskije i sibirske malamute koje je uzgajao. Kako su njihovi odnosi zahladili, što je u ožujku ove godine dovelo do toga da je Špar odlučio deložirati Nijemca dok ga nije bilo u kući i to tako što mu je dio stvari ubacio u njegov kombi koji je potom dizalicom vučne službe izmjestio izvan svog terena te promijenio brave, Nijemac je angažirao Vidaka da brine o psima.

Neposredno prije sukoba Špar, navodno, nije dozvolio Vidaku ulaz na imanje i prilaz psima. Oni su se žestoko posvađali, a sukob je okončan krvoprolićem. Vidaku, koji se pred ŽDO-om branio šutnjom, prijeti kazna zatvora od pet do 20 godina.