Zabrinjavajuća stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti!

Foto: Zvonko KUCELIN

Svjetski dan srca obilježen je u Zadru ispred Zavoda za javno zdravstvo na Kolovarama. Od 10 do 12 sati u četvrtak provodila se javnozdravstvena akcija pod sloganom Svjetske kardiološke federacije „Pokreni svoj život". Akcija se odvijala uz besplatna mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi i izračuna indeksa tjelesne mase te podjelu edukativnih letaka.

Svjetska kardiološka federacija 2000. godine utemeljila je obilježavanje Svjetskoga dana srca u cilju informiranja ljudi širom svijeta kako su bolesti srca i moždani udar vodeći svjetski uzroci smrti, odnoseći 17,3 milijuna života svake godine.

Svjetski dan srca je godišnji događaj koji se održava 29. rujna. Svake godine obilježavanje toga dana ima različitu tematiku odražavajući ključna pitanja i teme koje se odnose na zdravlje srca.

- Ono što hoćemo promijeniti su nezdrave životne navike koje dovode do povećanja smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Te bolesti su, nažalost, još uvijek vodeći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, pa tako i u Zadarskoj županiji. Međutim, bilježimo blago smanjenje smrtnosti u mlađim životnim skupinama, do 65 godina. Nama je cilj smanjivati te stope smrtnosti i dalje, da budemo što bliži stopama smrtnosti koje imaju ostale zemlje u mediteranskoj regiji, kao što su Italija, Španjolska, Grčka, Francuska... Dakle, one imaju čak dvostruko nižu stopu smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti nego što je u Zadarskoj županiji. To ćemo postići na način da što veći broj naših sugrađana svoje nezdrave životne navike promijeni u pozitivne. Znači, da se više puta na dan jede voće i povrće, da se redovito bavimo tjelesnom aktivnošću, najmanje pola sata šetnje na dan, a kod djece i sat vremena, kazala je dr. Ljilja Balorda, specijalista javnog zdravstva u Zavodu za javno zdravstvo Zadar ističući kako je potrebno nezdrave životne navike poput pušenja, prekomjerne konuzacije alkohola, upotrebe hrane koja je industrijski prerađena, dakle koja u sebi ima jako puno soli, šećera, aditiva, smanjiti na najmanju moguću mjeru.

- Mi na ovaj način povećavamo svjesnost našeg stanovništva kako je Svjetski dan srca, kako su stope smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti zabrinjavajuće te da ih možemo smanjiti. Osvještavamo kod ljudi utjecaj zdrave prehrane, tjelesne aktivnosti, tj. da se može utjecati na smrtnost od kardiovaskularnih bolesti. Ovim prigodnim mjerenjem se doista dogodi da ponekad ljudi otkriju da imaju šećer, povišen krvi tlak, a da to uopće nisu znali. Na osnovu ovih podataka koje mi prikupimo u ovakvim javnozdravstvenim akcijama, koje su dosta dobro posjećene, mi radimo analize i dobijemo neke pokazatelje na osnovu kojih možemo raditi daljnje planove kako bismo poboljšali zdravlje našeg stanovništva, zaključula je dr. Balorda.