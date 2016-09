Zadrani krenuli važnom pobjedom

„Ivane, Ivane" skandiralo seu Krešinom domu sjajnom Ivanu Marinkoviću, koji je sa 32 poena povukao Zadar prema prvoj pobjedi ove sezone. U Višnjiku je teškom mukom, nakon velike drame, srušen beogradski FMP, koji je u prvom poluvremenu imao i 13 poena prednosti, te minimalno vodstvo na ulasku u posljednju minutu. Ali Zadrani su uspjeli preživjeti, za što svakako velike zasluge idu i 19-godišnjem Toniju Jelenkoviću.

Manje od tri minute prije kraja Zadar je imao najvećih +6 (75:69) i dva slobodna bacanja. Međutim, kada ih je Boris Barać promašio, Filip Čović, čovjek koji je do tog trenutka iz igre šutirao 2-14 (trica 1-10), zabio je tricu pa penale za 75:74, minutu i pol prije kraja. Jelenković je promašio tricu, a Nikola Žižić u kontri vratio FMP-u prednost, 75:76. S tim rezultatom ušlo se u posljednju minutu, da bi Jelenković izborio prekršaj na trici i zabio dva bacanja za 77:76. Barać je blokirao Apića i Zadar je opet došao u posjed, ali u 24 sekunde nespretne akcije nije šutirao prema košu. Slobodan Klipa, trener FMP-a tako je 6,5 sekundi prije kraja pozvao time-out i „nacrtao" posljednju akciju. Nakon što je Čović izveo loptu, Kristijanu Krajini je dosuđen prekršaj na Draganu Apiću, koji je promašio oba bacanja, Krajina je zgrabio loptu i Zadrani su počeli slaviti. Ali još nije bilo gotovo, jer su gosti 0,2 sekunde prije kraja na crtu penala „poslali" Mislava Brzoju. Ovaj je zabio prvo bacanje za 78:76 pa namjerno od tablu promašio drugo, što su suci sankcionirali. FMP je tako dobio još jednu priliku da izvede loptu iz auta na protivničkoj polovici, ali vremena je jednostavno bilo premalo.

S obzirom na to kako je izgledao dobrim dijelom prvog poluvremena, Zadar je nakon 20 minuta bio na više nego prihvatljivih -4, 31:35. Naime, već u osmoj minuti Matulovićeva momčad zaostajala je velikih 13 razlike, 8:21. U tom razdoblju domaći su slobodna bacanja šutirali 4-8, a iz igre su poentirali samo Mazalin i Barać. Na drugoj strani je povukao najiskusniji Čović s pet poena, a vrlo brzo su mu se priključili i ostali pa je tako FMP u prvoj četvrtini imao čak šest strijelaca (najviše Lazarević 7). Tek su Barać prvom zadarskom tricom i Marinković prvim poenima iz kontranapada malo popravili situaciju za 13:21. Na Jakova Vladovića Beograđani su obratili posebnu pozornost u obrani i nisu mu dopustili da se razigra, a početkom druge dionice kapetana Zadra (u odsutnosti Lovre Bašića) snašao je novi peh. Pri rezultatu 13:23 šepajući je izišao iz igre pa ga je nakratko zamijenio Toni Jelenković, ali se nekoliko minuta kasnije ipak vratio. Kod FMP-a u strijelce su se upisala još trojica igrača (čak devet u prvih 14 minuta) pa su održavali dvocifrenu prednost, 17:28. Jedino što je kako tako funkcioniralo u zadarskoj igri bila je osovina Brzoja (6 asistencija u poluvremenu) - Marinković (9 poena), koja je držala nekakav priključak, 21:28. Uspio je Zadar prići i na 27:30, na što je FMP odgovorio serijom 5-0, no završnica prvog poluvremena pripala je domaćima. Barać s poludistance i Mazalin polaganjem u kontri na asistenciju (prvu) Vladovića u posljednjoj sekundi postavili su već spomenutih 31:35 na velikom odmoru. Statistika će ukazati na mizeran zadarski postotak vanjskog šuta (trica 1-11), ali što je još gore i na sedam skokova manje od protivnika (14-21).

Problem sa skokom nastavio se i početkom treće četvrtine, kada su gosti prelako dolazili do skoka u napadu i poena iz reketa. FMP je dobio i desetog strijelca i ponovno otišao na +8, 35:43 pa je opet Zadar morao stizati zaostatak. I uspio je, ponajviše zahvaljujući sjajnom Marinkoviću, autoru čak 17 poena u toj dionici. Mazalin je ubacio tek drugu zadarsku tricu, nešto je pridodao Barać i tako se u posljednjih deset minuta ušlo s rezultatom 57:60. S tim da valja naglasiti da je u međuvremenu četvrti prekršaj zaradio Vladović pa je dosta minuta na „jedinici" dobio mladi Jelenković. I upravo se on, nakon bacanja Mazalina, pobrinuo za prvo vodstvo Zadra nakon uvodnih 1:0. Osvojio je loptu na centru i u kontri položio za 61:60, a nezaustavljivi Marinković je odmah to podebljao za +3. Optimizam se vratio na tribine Višnjika, a nervoza ušla u gostujuće redove. Odatle i njihov niz promašenih otvorenih šuteva, mahom za tricu. Još četiri poena vezao je Barać za +5, 67:62 i Klipa je u 34. minuti morao pozvati time-out. Međutim, svega minutu i 37 sekundi kasnije isto je morao učiniti i Matulović, jer je Australac Bolden vezao sedam poena za izjednačenje na 69:69. Zadar je tada otišao na svoju najveću prednost. Mazalin se niotkuda stvorio ispod protivničkog obruča i kroz šumu ruku gurnuo loptu u koš, da bi Marinković i Barać bacanjima povisili +6, 75:69, kada je na semaforu ostalo manje od tri minute. No, Barać je potom promašio dva bacanja, kojima je mogao zapečatiti utakmicu i otišlo se u već opisanu završnicu.

ZADAR - FMP 78:76

(13:21, 18:14, 26:25, 21:16)

ZADAR - Dvorana Krešimira Ćosića. Gledatelja: 2500. Suci: Saša Pukl, Sašo Petek i Mario Majkič.

ZADAR: Vladović 2, Jelenković 4, Krajina 2, Jurica, Špaleta, Brzoja 3, Marinković 32, Tomas, Barać 19, Vrkić, Mazalin 16. Trener: Ante Matulović.

FMP: Čović 10, Čvorović, Davidovac 7, Djerić, Apić 13, Vukasović 6, Lazarević 15, Bursać 2, Šešlija 4, Žižić 5, Kaplanović 2, Bolden 12. Trener: Slobodan Klipa.