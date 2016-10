Grad i Županija rade uoči Svih svetih

Foto: Zvonko KUCELIN

Spajanje radnih s neradnim danima jedna je od hrvatskih specijalnosti koju često koriste državne institucije, jedinice lokalne samouprave, škole, vrtići, zapravo, popis je prilično dug i šarolik. Kako blagdan Svih svetih "pada" u utorak 1. studenog svi oni koji su mogli uzeti slobodan ponedjeljak spojili su vikend s blagdanom i tako dobili četverodnevni odmor. U jučerašnjoj blic provjeri kakva je situacija sa spajanjem radnog ponedjeljka s neradnim utorkom saznali smo kako u Gradu Zadru nema govora o tome da gradske službe neće raditi, a isti odgovor smo dobili i od Vlatke Vučić Marasović iz Zadarske županije.

Upit smo poslali i na adresu Ureda državne uprave Zadarske županije, ali pisani odgovor do zaključenja ovog broja novine nismo dobili. Neslužbeno smo doznali kako Ured državne uprave u ponedjeljak sa strankama radi do 12 sati kao i inače, a da o ranijem odlasku službenika s posla informaciju obično dobiju dan prije blagdana i to skraćivanje radnog vremena zna biti tek sat ili dva. Zanimljivo je kako su neke zadarske osnovne i srednje škole spojile radni ponedjeljak s neradnim utorkom, te se zapravo radi o autonomnoj odluci svakog ravnatelja.