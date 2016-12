Borit ću se za Zadar dok god budem mogao hodati

Zadar je grad ugodnog življenja, baš po mjeri čovjeka. Takve smo temelje postavili, tako ga razvijamo i samo može biti još ugodnije i bolje. Cijeli sam život u Zadru sa svojom obitelji i sretan sam zbog toga - Božidar Kalmeta

Foto: Marin GOSPIĆ

Uoči Nove godine, s 'prvim Zadraninom', gradonačelnikom Božidarom Kalmetom, razgovaramo o rezultatima u godini na izmaku, o izazovima koji nas očekuju u 2017., ali i o perspektivi njegove daljnje profesionalne i političke karijere.

Kako biste u nekoliko riječi ocijenili godinu koja ostaje za nama?

- Godina je bila zahtjevna, ali izrazito uspješna. Ostvarili smo sve zacrtane projekte, proračun je stabilan. Dobili smo i novu Vladu koja će nam, siguran sam, biti dobar partner u realizaciji naših budućih projekata.

Koji su, po Vama, najvažniji ostvareni ciljevi? Kojim ste rezultatom posebno, iznimno zadovoljni?

- Kao što sam već rekao, ostvarili smo sve zacrtane projekte kojih je stvarno puno u svim segmentima rada Gradske uprave, ali, evo, izdvojit ću neke od njih.

Na prvo mjesto bih stavio trend rekordne zaposlenosti, odnosno najmanje stope nezaposlenosti u posljednjih 26 godina. Naravno, želim da nezaposlenost u Zadru bude svedena na najmanju moguću mjeru i neću biti potpuno zadovoljan dok to ne postignemo. Krenula je izgradnja putničkog terminala u Gaženici, što je također preduvjet za nova zapošljavanja. Doduše, zahvaljujući bivšoj SDP-ovoj Vladi koja ga je četiri godine opstruirala, nećemo dobiti izvorni terminal prema projektu Nikole Bašića, ali, naravno, bolje i ovakav nego nikakav.

Četiri ključne točke

U rokovima smo uspješno završili obnovu Kneževe palače vrijednu 38 milijuna kuna koju smo financirali sredstvima iz EU strukturnih fondova, čime je grad dobio dragulj kulturnog i društvenog života. Izgradili smo 73 stana za socijalne potrebe i dali ih građanima na korištenje. Potkraj godine smo od EU dobili na raspolaganje 35 milijuna eura do 2020. za projekte razvoja urbanog područja. Završili smo projekt Jadran čime je Zadar postao grad bez ijednog legalnog nepročišćenog ispusta u more. Postali smo najpoželjnija europska destinacija i sezona nam se produljila. Smanjili smo broj zaposlenih u Gradskoj upravi, a povećali učinkovitost. Posebno sam zadovoljan time što je Gradska uprava dostupna i otvorena svima i doista je servis građanima. Uz sve to, dobili smo bezuvjetno mišljenje državne revizije i priznanje od Instituta za javne financije za transparentnost gradskog proračuna. Da, zadovoljan sam.

Što Zadrani i Zadranke mogu očekivati od 2017.? Jeste li optimist?

- Naravno da sam optimist, svi trebamo biti optimisti, jer ovaj grad nezaustavljivo ide naprijed! Nijedan grad u Hrvatskoj nema izgrađene temelje prosperiteta kao Zadar, ma koliko to neki ne željeli priznati. Sve što radimo bazira se na četiri ključne točke - Zadar kao županijski ( regionalni) centar, nova radna mjesta, daljnje podizanje kvalitete života i standarda građana. Tako u 2017. nastavljamo poticati zapošljavanje, naravno u suradnji s Vladom i njezinim mjerama, i dalje se zalagati da se Zadru vrate sjedišta državnih institucija koje su tihom regionalizacijom SDP-a izmještene iz grada. Građanima nastavljamo rješavati sekundarnu kanalizacijsku mrežu, prometnu protočnost, promet u miru, višu razinu komunalne opremljenosti u svim dijelovima grada, obnovit ćemo i izgradit nove sportske sadržaje, moramo započeti izgradnju dvaju novih škola jer je cilj jednosmjenska nastava. Takvim projektima ćemo podići standard i kvalitetu života naših građana, a Zadar će još više biti grad ugodnog življenja.

U 2017. oko milijardu kuna iz EU fondova

Konkretno, koji su to projekti i tko će ih financirati?

- U 2017. nam se otvara oko milijardu kuna iz Europskih fondova za tri iznimno važna projekta - izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže vrijedne 330 milijuna kuna u 14 mjesnih odbora, dakle u 215 ulica te u Kožinu i Petrčanima, izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim vrijednog 350 milijuna te početak provođenja ITU programa za urbani razvoj vrijednog 350 milijuna kuna, kojeg moramo provesti do 2020. godine. To konkretno znači da do 2020. potpuno rješavamo kanalizacijsku mrežu. S CGO Biljane Donje trajno rješavamo problem odlaganja otpada i odlagalište u Diklu odlazi u povijest, a kroz ITU program za urbani razvoj, realizirat ćemo,među ostalim, izgradnju Centra za mlade, uređenje Citadele, izgradnju novog poduzetničkog inkubatora, uvesti inteligentni prometni sustav, nabaviti novi eko vozni park za Liburniju i ono najvažnije - financirati potpore za povećavanje zapošljavanja.

Čini se da se sve više oslanjate na europska sredstva?

- Kad već imamo tu mogućnost, zašto ne? Naš Upravni odjel za EU fondove postoji tek par godina, a imamo odličnu ekipu mladih ljudi koji mogu realizirati i najzahtjevnije projekte. Dosad smo kroz razne projekte povukli oko 70 milijuna kuna iz EU fondova i po broju projekata i visini povučenih sredstava, u posljednje četiri godine smo među najučinkovitijim hrvatskim gradovima, odnosno gradskim upravama.

Turizam od siječnja do prosinca

Zadar se okrenuo turizmu kao glavnoj grani gospodarstva. Kako vidite turistički Zadar sutra?

- Nikad nisam vidio Zadar kao grad zagađen teškom industrijom. Turizam svakako treba razvijati, a uz to i ekološki prihvatljive izvore energije, domaću eko proizvodnju hrane i općenito proizvodnju koja neće narušiti čistu prirodu i zrak koji nesumnjivo imamo. Uostalom i turisti nam hvale čistoću grada i mora i uređene plaže. U ovom trenutku, razvojem sportskog i poslovnog turizma, ciljamo na cjelogodišnju sezonu, jer će ona omogućiti i cjelogodišnji prihod od turizma. Želim vidjeti turizam od siječnja do prosinca, i od Gaženice i Dračevca, pa do Petrčana, jer turizam je jedna od temeljnih gospodarskih grana i stabilan izvor prihoda. Zato ćemo, kao temelj sportskog turizma, do ljeta 2017. završiti obnovu svih sportskih terena i atletske staze na Višnjiku, donijeti novi UPU koji će definirati sve sadržaje unutar ŠC Višnjik. Novim planom će građani dobiti više prostora jer je prijedlog da se hotel gradi iznad parkinga umjesto poslovne zgrade koja je nepotrebna, a ne ispod spomenika Krešimiru Ćosiću s obzirom da su tamo prostori koje ćemo dodatno urediti za rekreativce. Planiramo gradnju otvorenog olimpijskog bazena i aqua parka za djecu, kao i teniskog centra sa šest terena za treninge i teniskim stadionom za natjecanja. S druge strane gradi se Hyatt hotel s pet zvjezdica. To su sve investicije koje automatski privlače nove investicije i nema razloga da nemamo turizam cijelu godinu.

Zadar je grad ugodnog življenja

Koju bi prednost življenja u Zadru u odnosu na ostatak Hrvatske istaknuli na prvom mjestu?

- Zadar je grad ugodnog življenja, baš po mjeri čovjeka. Takve smo temelje postavili, tako ga razvijamo i samo može biti još ugodnije i bolje. Cijeli sam život u Zadru sa svojom obitelji i sretan sam zbog toga. Smatram da je privilegij odgajati djecu u njemu, jer je miran, siguran i prosperitetan.

U velikom dijelu javnosti percipirani ste kao uspješan i nepobjedivi politički suparnik. Što smatrate svojom najboljom osobinom? Koja je "tajna uspjeha"?

- Nema tu tajni. Moja najbolja osobina kao političara i gradonačelnika je to što iskreno volim Zadar i borio sam se i borit ću se za njega sve dok budem mogao hodati i pisati, a rezultati su svima vidljivi.

U svibnju 2017. su lokalni izbori. Kakav rezultat predviđate u Zadru i Zadarskoj županiji?

- Ne predviđam, nego znam da će HDZ s koalicijskim partnerima pobijediti na sljedećim lokalnim izborima, jer bolja opcija od nas za Zadar ne postoji.